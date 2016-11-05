الزراعية نت – الاخبار - قال مستشار وزير الزراعة، الدكتور سعد نصار، إن وفد الهيئة الفيدرالية البيطرية والصحة النباتية الروسية، الذى زار مصر مؤخرا، بحث جميع الاشتراطات والإجراءات الرقابية على صادرات المنتجات الزراعية لروسيا لا سيما البطاطس. وأشاد الوفد بالإجراءات المتبعة فى تصدير الحاصلات الزراعية لأسواقها، وأن الوفد أكد أن جميع الإجراءات المتبعة، من قبل الحجر الزراعى المصرى فى تصدير المنتجات الزراعية سليمة، وتستوفى جميع المتطلبات الروسية والاشتراطات العالمية.

وذكر أن الوفد الروسى زار عددا من المعامل والمعاهد البحثية، ومشروع العفن البنى، وعدد من مزارع البطاطس، ومحطات التعبئة والفحص، وكانت له ملاحظات بسيطة، بالإضافة إلى أنه تم إعادة قراءة بروتوكول التعاون، ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين فى تصدير الحاصلات الزراعية، حتى يمكن تضمينها بالمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، لزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، وخاصة فى المنتجات الزراعية.

وذكر أن الجانب الروسى أكد أنه لا يوجد حظر على صادرات البطاطس إلى الأسواق الروسية، وفقا لتصريحات صحفية.

كان وفد من الهيئة الفيدرالية البيطرية والصحة النباتية الروسية زار القاهرة مؤخرا، للتعرف على الإجراءات والاشتراطات المتبعة فى تصدير المنتجات الزراعية لأسواقها، كما استهدفت الزيارة دعم الصادرات الزراعية بين القاهرة وموسكو، وزيادة حركة تبادل جميع أوجه الأنشطة الزراعية والصادرات والواردات الزراعية بين البلدين.

وأشاد الجانب الروسى بالإجراءات والاشتراطات الرقابية المتبعة فى تصدير المنتجات الزراعية المصرية لموسكو.

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