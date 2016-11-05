الزراعية نت – الاخبار - اكد مسئول بوزارة الزراعة ،تغليظ عقوبات الاحتطاب الجائر لأشجار الغابات بمنطقة نجران، لتصل عقوبة نقل أو تفحيم الحطب بغرض الاتجار إلى 10 آلاف ريال للطن الواحد ،فيما تتراوح غرامة قطع شجرة واحدة من 5 إلى 50 ألف ريال. ومن جانبه ، أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بنجران محمد الشهري، أن تلك العقوبات جاءت ضمن خطط الوزارة للحفاظ على البيئة من التعديات الجائرة، منوهاً إلى وجود دوريات تابعة لشركة متخصصة في الحراسات موزعة لمراقبة الغابات والقبض على المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف ؛ أن الجهات المعنية صادرت خلال العام الماضي 20 سيارة حطب وقامت ببيعها في مزاد علني، موضحاً أن الوزارة سعت خلال الفترة الأخيرة إلى وضع لوحات إرشادية للمواطنين لتحذيرهم من قطع الأشجار أو الاعتداء على البيئة.

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