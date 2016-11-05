الزراعية نت – الاخبار - قال الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين انه لن يسمح باستيراد جميع انواع الحمضيات منذ الاول من تشرين الاول الماضي. واشار الى ان هناك سياسة ثابتة في الوزارة لحماية المنتج المحلي خاصة الحمضيات. واكد انه منذ الاول من تشرين الاول لم يسمح بالاستيراد من اي دولة وذلك بسبب ذروة الانتاج موضحا ان ما يعرض في السوق من بعض المنتجات موجود قبل الاول من تشرين الاول وتكون محفوظة بالبرادات مبينا ان المنتج الزراعي الاردني وخاصة الحمضيات يمتاز بجودة ونوعية عالية.

من جانبه اشار مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين محمود العوران ان قرار وقف الاستيراد قرار سليم وذلك للمزيد من الاهتمام في هذا القطاع وذلك لاننا نبحث عن زراعات بديلة وزراعات ذات قيمة وتخفف من عبء الاختناقات التسويقية بحال وجود مثل هذه الاصناف.

وبين انه يجب تعميم هذه الزراعات على المناطق التي تتوفر فيها المياه بالاتفاق مع سلطة وادي الاردن بتزويدهم مياه الري الكافية.

واوضح ان مادة الليمون فيها شح بالاسواق لذا نحن بحاجة الى الحث على المزيد من هذه الزراعات وادخال الاصناف ذات المردود العالي والجودة المطلوبة بالتخفيف من فاتورة الاستيراد وتوفير العملية الصعبة.

واكد انه يجب استغلال المناطق الشفا غورية التي تتوفر فيها المياه مثل منطقة العينة بالكرك وعفرا والبربيطة بالطفيلة والوالة في مادبا وجرش.

واشار الى ان الوزارة تنادي بتخفيف المساحات المزروعة بالخضراوات الآن ويجب الاستغلال بزراعات مجدية مثل هذه الزراعات خاصة الليمون لان نمط الاستهلاك عند المواطن الاردني.

حمرين نيوز