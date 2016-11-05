الزراعية نت – الاخبار - في ظل التراجع المفاجئ لأسعار الأرز، أعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا عن خطة لخطب ود المزارعين في الوقت الذي أصبح فيه هذا المنتج أهم قضية في الساحة السياسية بين النظام العسكري الحالي وحزب " بو تاي " المنتمية إليه ينجلوك.

ونشرت ينجلوك على صفحتها على موقع فيس بوك أنها زارت المزارعين في إقليمي أوبون راتشاتاني وسورين بشمال شرق البلاد واشترت منهم بعض الارز.

ثم حثت سكان بانكوك على القدوم إلى مجمع تجاري لشراء الأرز الذي ابتعته بسعر غير ربحي يبلغ 30 بات (57 سنتا أمريكيا) لكل كيلوجرام لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين. وينظر إلى الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من تايلاند على أنها معقل سياسي لحزب " بو تاي ".

وتواجه ينجلوك دعوى جنائية تم رفعها ضدها لقيامها بتطبيق برنامج فاشل لدعم الأرز، خلال رئاستها لمجلس الوزراء الذي كلف الحكومة مليارات الدولارات، و مثلت أمام المحكمة العليا في بانكوك مناشدة العامة دعمها. وفرض عليها غرامة تقدر بمليار دولار تقريبا للخسائر المالية التي تكبدتها البلاد. تشهد أسعار الأرز في تايلاند تراجعا قياسيا خلال عشر سنوات.

وألقى رئيس الوزراء برايوت شان باللائمة على مضارب الأرز في تراجع الأسعار.

الالمانية