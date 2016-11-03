الزراعية نت – الاخبار - أبرمت المؤسسة المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالأمن الغذائي، والتي تأسست حديثا وتتخذ من أستانا بكازاخستان مقرا لها والمعروفة باسم “المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي”، مذكرات تفاهم مع ثلاث مؤسسات

وذكرت المنظمة – في بيان لها – أنه جرى التوقيع على مذكرات التفاهم في الرياض، وذلك في إطار زيارة رئيس كازاخستان إلى المملكة العربية السعودية من قبل المدير العام الجديد للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرزان جالموخانوف والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الثلاث، وهي (المركز الدولي للزراعة الملحية، والمركز الدولي لبحوث زراعة الغابات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص).

وتتنوع أهداف مذكرات التفاهم من تشجيع البحوث والتطوير في مجالات الزراعة، والتنمية الريفية والأمن الغذائي ، إلى تعبئة الموارد متعددة الأطراف من أجل تنفيذ المشاريع ذات العائد السريع للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.. وتتضمن البرامج والأنشطة ذات الأولوية في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، من بين أمور أخرى، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وإجراء البحوث حول كافة أوجه الأمن الغذائي، وإنشاء صندوق للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البرامج الإقليمية للأمن الغذائي.

يذكر أن الجمعية العمومية الافتتاحية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي قد عقدت في (أستانا) كازاخستان خلال الفترة من 26 إلي 28 أبريل الماضى بالتزامن مع المؤتمر الإسلامي الوزاري السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وقد انتخبت الجمعية العمومية الأعضاء الثمانية في المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي فضلا عن تعيين المدير العام لسكرتارية المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وأقرت الجمعية العمومية أيضا خطة عمل المنظمة لمدة 5 أعوام، والتي تسعى إلى تنفيذ المشاريع ذات العائد السريع، وتهدف إلى الإسراع بوتيرة التبادل والتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وصادقت الدورة 43 لمجلس وزراء الخارجية، التي اختتمت أعمالها مؤخرا في طشقند بأوزبكستان يومي 18 و19 أكتوبر الماضى، على ما خرجت به الجمعية العمومية الافتتاحية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وكذلك على دستور المجلس التنفيذي وخطة عمل المنظمة التي تستغرق خمسة أعوام.

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