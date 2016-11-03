الزراعية نت – الاخبار - أشار مدير إدارة التسويق بالمؤسسة العامة للحبوب ونائب رئيس اللجنة الإشرافية على المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، زيد الشبانات، إلى أن كمية الهدر السنوي للدقيق بالسعودية مرتفعة، خصوصا في الفترة التي تسبق شهر

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، حيث ينطلق المعرض تحت شعار «جودة أعلى..هدر أقل»، وتستضيفه الرياض في الفترة من 6 إلى 8 من صفر الحالي تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس: إن فعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات تعد الأهم والأكبر في هذا القطاع، وتهدف المؤسسة من خلالها إلى رفع الوعي لدى القطاع الخاص المعني من حيث جودة الإنتاج وتقليل الهدر بالمشاركة مع المستهلك النهائي على حد سواء.

ويهدف المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات لرفع مستوى وعي الزائرين من حيث إعداد واستهلاك وتخزين منتجات الخبز، وتطوير مهارات الاختيار والتمييز بين جودة المنتجات، ومعرفة العدد الأكبر من مورديه.

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