أهلا بك في موقع الزراعية نت

أخبار مؤكدة وغير مؤكدة

لافتة إعلانية

تابع "الزراعية نت" على الفيس بوك

YoWindow.com Forecast by yr.no
السعودية: كمية الهدر السنوي للدقيق تتجاوز 2.7 مليون كيلو طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 03 نوفمبر 2016 00:00

السعودية: كمية الهدر السنوي للدقيق تتجاوز 2.7 مليون كيلوالزراعية نت – الاخبار - أشار مدير إدارة التسويق بالمؤسسة العامة للحبوب ونائب رئيس اللجنة الإشرافية على المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، زيد الشبانات، إلى أن كمية الهدر السنوي للدقيق بالسعودية مرتفعة، خصوصا في الفترة التي تسبق شهر

رمضان المبارك، وتشير احدث الدراسات الى أن أكثر من 60 الف كيس دقيق بمعدل 2.7 مليون كيلو، تهدر في إعداد السمبوسة والمطبق من أصل 200 الف كيس دقيق، وأشار الى أن غالبية هذا الهدر يحدث عند اقتطاع أطراف العجين في عملية إعداد المعجنات، مشيرا بأن ما يهدر على الخبز والمعجنات الأخرى هو أضعاف ما يتم إهداره على السمبوسة، ولكن لا توجد دراسة حديثة توضح نسبة هذا الهدر.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، حيث ينطلق المعرض تحت شعار «جودة أعلى..هدر أقل»، وتستضيفه الرياض في الفترة من 6 إلى 8 من صفر الحالي تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس: إن فعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات تعد الأهم والأكبر في هذا القطاع، وتهدف المؤسسة من خلالها إلى رفع الوعي لدى القطاع الخاص المعني من حيث جودة الإنتاج وتقليل الهدر بالمشاركة مع المستهلك النهائي على حد سواء.

ويهدف المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات لرفع مستوى وعي الزائرين من حيث إعداد واستهلاك وتخزين منتجات الخبز، وتطوير مهارات الاختيار والتمييز بين جودة المنتجات، ومعرفة العدد الأكبر من مورديه.

 

 

 

اليوم

التعليقات (0)add comment
feedRSS خاصية التعليقات
min/maxإظهار/إخفاء التعليقات

أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy
 

الرئيسية | من نحن | الإعلان معنا | الإتصال بنا | الجديد في الزراعة | نشاطات مبرمجة| المخالفات البيئية | الهيئات والشركات | لموظفي الزراعية

"جميع الحقوق محفوظة © 2016 - 2010 "الزراعية نت

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Abyar Designs