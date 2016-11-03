الزراعية نت – الاخبار - أعلنت شركة "سنطرال دانون" أن برنامج "حليب بلادي" سيشارك ضمن فعاليات "كوب 22" التي ستعقد في مراكش في الفترة ما بين 7 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر. وتعتبر "سنطرال دانون" أن "مؤتمر كوب 22" فرصة استثنائية لتسليط الضوء على "حليب

وأوضحت "سنطرال دانون" في بلاغ لها، أن برنامج "حليب بلادي" الذي تدعمه "سنطرال دانون" وصندوق دانون للمنظومة الصناعية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، يهدف إلى دعم ومواكبة منتجي الحليب الصغار في المغرب من أجل جعل إنتاجهم أكثر احترافية، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الممارسات، كالتدريب على تقنيات صناعة الحليب، والدعم والتوجيه في التربية والصحة الحيوانية، والتكوين في مجال التدبير والاستغلال الأمثل للموارد (الماء، الطاقة، الكهرباء، التجهيز بألواح الطاقة الشمسية)، وتشجيع محاصيل الأعلاف البديلة التي تستهلك كميات أقل من المياه مثل الذرة البيضاء واستخدام الأسمدة العضوية والمنشطات الحيوية في الزراعة.

وأشار البلاغ إلى أنه منذ إطلاق برنامج "حليب بلادي"، استفاد منه أكثر من 1600 من صغار المربين وعائلاتهم موزعين في مناطق الشاوية، دكالة والغرب.

المغرب اليوم