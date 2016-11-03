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ورشة عمل حول حوكمة الجفاف في الأردن طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 03 نوفمبر 2016 00:00

ورشة عمل حول حوكمة الجفاف في الأردنالزراعية نت – الاخبار - نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بالشراكة مع وزارتي المياه والري، والبيئة، ورشة تشاورية حول "حوكمة الجفاف في الأردن". وبحسب البيان الصادر عن "البرنامج الإنمائي" تهدف الورشة التي تعد الثانية من نوعها، إلى مناقشة ثلاثة محاور

فنية أساسية هي: الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الجفاف، والمؤشرات المتكاملة لنظام الإنذار المبكر للجفاف، وأخيراً البنية المؤسسية المقترحة لإدارة الجفاف في الأردن.

 

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارتي الزراعة والداخلية، ومديرية الدفاع المدني، والمركز الجغرافي الأردني، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والشرطة البيئية، إضافة لخبراء وطنيين وممثلين عن القطاع الأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار البيان إلى ان مشروع تطوير نظام متكامل لإدارة الجفاف في الأردن الذي تنفذه وزارتي البيئة والمياه والري بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، يتم بدعم مالي وتقني من قبل برنامج UNDP وبرنامج Goal Wash الممول من قبل معهد ستوكهولم الدولي للمياه SIWI.

ويعمل المشروع، وفقاً للبيان، على بناء استراتيجية المنعة لزيادة الجاهزية الوطنية للحد من آثار الجفاف، وتطوير نظام إنذار مبكر مبني على مؤشرات تغطي القطاعات التنموية كافة، كما يعمل على تنفيذ برنامج بناء قدرات لتحسين المعرفة الفنية والمهارات اللازمة لوضع الإجراءات اللازمة للحد من خطر هذه الظاهرة الطبيعية.

 

 

 

بترا

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