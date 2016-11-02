الزراعية نت – الاخبار - توقعت وزارة الفلاحة في بلاغ لها ان يبلغ حجم القوارص (الحمضيات، الموالح) بالنسبة لموسم 2016- 2017 حوالي 560 ألف طن اي بزيادة بنسبة 47 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط 2016-2015 (380 ألف طن).مشيرة الى ان الصابة ستكون قياسية.

وقالت ان صنف البرتقال المالطي، سيحتل المرتبة الأولى في الإنتاج بـ187 ألف طن، أما النافال فيتزقع ان يكون إنتاجه في حدود 127750 طن وبالنسبة لصنف الكليمنتين فسيبلغ إنتاجه في هذا الموسم 95600 طن.كما سيبلغ إنتاج الليمون 72330 طن والمسكي 34 ألف طن والفالنسيا 13700 طن والمدلينة 10500طن.مقدرة في ذلكنسبة الأنواع الأخرى من القوارص بـ 18800 طن.

واوضحت الوزارة في بلاغها، ان كميات الإنتاج لموسم 2016 – 2017 تحتل فيها ولاية نابل الصدارة بـ 450 ألف طن، والمرتبة الثانية ولاية بن عروس بـ 31870 طن فبنزرت بـ 20 ألف طن ثم القيروان بـ 14700 طن وجندوبة بـ 13650طن وباجة بـ7 آلاف طن.

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