الزراعية نت – الاخبار - ذكرت وزارة الخارجية، إن الحكومة تعمل على توفير الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية واستزراع 4 ملايين فدان، فضلاً عن ربط الجمهورية بشبكة من الطرق وتوسيع القاهرة، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة المُتجددة. وأوضحت، في بيان لها في إطار حملتها التي أطلقتها بعنوان "مؤتمر الشباب رسالة إلى العالم" للترويج عالميا لنتائج المؤتمر الوطني للشباب، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت شعار "ابدع.. انطلق"، أن وزير الإسكان، أشار خلال المؤتمر أن مصر تحتاج على الأقل إلى 40 مدينة جديدة خلال الـ 40 سنة المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأبرزت وزارة الخارجية، تركيز المؤتمر على محور التعليم، وأوضحت أن قضية التعليم تأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية، وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن التعليم أساس تقدم أي أمة، مشيرة إلى توجيه ميزانية الدولة للتعليم فقط لن يتحمله المصريون، مضيفة أن لدى مصر 100 ألف فصل و20 مليون طالب ونحتاج مليون فصل دراسي إضافي.

وأضافت وزارة الخارجية، أن الرئيس السيسي، شدد على ضرورة حل قضية التعليم بسبل إبداعية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية يعد نقطة انطلاق للإصلاح التعليمي، موضحاً أن أحد إنجازات المجلس هو إطلاق بنك "المعرفة المصري" الذي يُمكن لأي مصري الدخول إليه لتحصيل المعرفة.

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