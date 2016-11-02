الزراعية نت – الاخبار - عممت وزارة الزراعة على مديريات الزراعة في كافة محافظات المملكة لفتح المحميات الرعوية لتنفيذ برنامج الرعي الخريفي لموسم 2016. وقال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان مديرية المراعي في الوزارة عممت على مديريات الزراعة في كافة محافظات المملكة لفتح المحميات الرعوية لتنفيذ برنامج الرعي الخريفي لموسم 2016.

وجاء قرار الزراعة بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية، وتخفيف العبء عليهم، وذلك بالسماح لهم بالرعي في المحميات الرعوية، والعمل بتعليمات الرعي بالمحميات الرعوية، ضمن ضوابط وتعليمات محددة للحفاظ على الحمولة الرعوية.

وتكمن أهمية الرعي الخريفي في التقليل مع الفاتورة العلفية، وتساعد على الحفاظ على مصادرها، وتخفف من كثافة الشجيرات الرعوية، ويساعد الرعي الخريفي على استعادة حيوية المراعي الطبيعية، وتعتبر المراعي موردا طبيعيا متجددا، ويساعد الرعي على زيادة خصوبة التربة.

وقامت وزارة الزراعة بإنشاء 34 محمية رعوية لحماية وادارة انواع النباتات الرعوية وصون النظام البيئي.

وتعتبر الاستراتيجية للمراعي التي تشدد على أهمية الاستفادة من المعرفة والمهارات الموجودة لدى المجتمع المحلي وتطويرها خاصة لدى السيدات وذلك في مجال ادارة وحماية المراعي.

وتتناول الاستراتيجية دور التعاونيات في ادارة الاراضي الرعوية، ودور المنظمات المنتفعة في اطار تعاوني، وتهدف الاستراتيجية الى دعم وتطوير قطاع المراعي؛ مما يحقق له تنمية مستدامة ويرفع الانتاجية ويحافظ على مكتسباته وتعزيز الدور التكاملي للجهات ذات العلاقة ومشاركة المجتمعات المحلية في ادارة الموارد الطبيعية من اجل تحسين مستوى المعيشة لها في ظل التغيرات المناخية، واستمرار حالات الجفاف.

ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أوعز لمديرية الحراج بالتعاون مع مديريات الزراعة في مختلف محافظات المملكة بالبدء بتنفيذ حملة نظافة، تشمل كافة الغابات والطرق النافذة على الغابات ومدخل عمان الشمالي وعلى امتداد شارع الاردن.

وجاءت توجيهات الحنيفات للمحافظة على نظافة الغابات من مخلفات الزوار والمتنزهين؛ بهدف المحافظة على نظافة الغابات ومداخل المدن.

واكد الحنيفات اهمية ادامة مثل هذه الحملات التي تستهدف الحفاظ على البيئة وسلامة الغابات والمحافظة على جمال المكان، وان مسؤولية ادامة نظافة المناطق الحرجية تقع على عاتق الجميع.

ودعا الحنيفات الى نشر ثقافة التطوع من قبل جميع المؤسسات المعنية بالمحافظة على الغابات والبيئة من خلال تنظيم حملات جماعية تطوعية في مواقع الغابات المختلفة

يشار الى ان مديرية الحراج بمختلف كوادرها بدأت بعمل حملات تقليم فني للأشجار الحرجية وحملات نظافة في عدة مناطق بالمملكة حيث يتم تنظيف غابات ام بطيمة وغابات نادرة وغابات الدجانية في منطقة نادرة في محافظة المفرق، وجار العمل على تقليم وتنظيف غابة الكمالية وكذلك حملة لتقليم وتنظيف شارع الاردن بالإضافة للمنطقة الممتدة من مشاغل الامن العام ولغاية غابات ياجوز.

السبيل