الزراعية نت – الاخبار - قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: إن خطة تنمية وتطوير بحيرة البرلس تستهدف زيادة إنتاجيتها من الأسماك إلى 78 ألف طن سنويا، بإجمالي مبلغ مليار و170 مليون جنيه. وأكد وزير الزراعة، أن الحكومة والقيادة السياسية في مصر حريصة على الاهتمام بالبحيرات المصرية وتنميتها، لتعظيم الناتج القومي منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد.

وقال فايد: إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قامت بإجراءات لتنمية وتطوير بحيرة البرلس، حيث تم توفير كافة المعدات البحرية اللازمة لذلك، منها: 10 حفارات برمائية، و4 صنادل لحمل المخلفات، وكراكة "ووتر ماستر"، وكراكتان قاطعتين ماصتين.

وأشار إلى، أن خطة تنمية البحيرة تشمل تطهير وتعميق بوغاز البرلس وقناة برمبال وهاويس الخاشعة، فضلا عن إنشاء قنوات شعاعيه لإدخال المياه المالحة إلى البحيرة، لزيادة الإنتاج السمكي منها ذو الجودة العالية كأسماك الدنيس والقاروص والبلطي والبوري، لافتا إلى أنه تم أيضا شق قناتين شعاعيتين لإمداد البركة الغربية بالبحيرة بالمياه المالحة لتقليل البوص والهيش، وإلقاء 5 ملايين زريعة أسماك بلطي لزيادة المخزون السمكي بها.

وقال فايد: إن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الزراعة بالمحاور الخاصة بتوفير البروتين، والشراكة مع القطاع الخاص لتنمية الثروة السمكية، مشيرا إلى أن هناك شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية لتنفيذ مشروعات استزراع سمكي، منها المزرعة السمكية ببركة غليون، حيث ستقوم الهيئة بإمداد المزرعة السمكية بإصبعيات القاروص والدنيس.

أ.ش.أ