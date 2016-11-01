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السودان: وقعنا عقدا لتصدير 800 ألف رأس أبقار إلى مصر طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 01 نوفمبر 2016 00:00

السودان: وقعنا عقدا لتصدير 800 ألف رأس أبقار إلى مصرالزراعية نت – الاخبار - قال وزير الثروة الحيوانية السوداني، الدكتور موسى تبن، إنه تم توقيع اتفاق مع مصر لتصدير 800 ألف رأس من الأبقار للقاهرة، مشيرا إلى أن هناك وفدا مصريا زار الخرطوم العام الحالي، وطلب زيادة استيراد اللحوم خاصة الضأن. وقال الوزير السوداني، في تصريح له إن وزارته تهتم بصادرات اللحوم من الماشية الحية، لما تتمتع به من مزايا، منوها باعتماد خطة خمسية لزيادة حجم صادرات اللحوم من 4 آلاف طن إلى 30 ألف طن خلال 5 سنوات.

وأوضح، أن السودان يملك نحو 108 ملايين رأس من الماشية بأنواعها، الأبقار والأغنام والإبل، لافتا إلى إنتاج 52 مليون جرعة طعوم لتحصينها ويتوقع زيادتها إلى 100 مليون جرعة خلال الفترة القادمة.

وأشار الوزير السوداني إلى توقيع اتفاق مبدئي مع إمارة العين بالإمارات العربية المتحدة، لاقامة 6 مشروعات لصناعة الألبان بالسودان، فضلا عن مشروع لصيد الأسماك على طول ساحل البحر الأحمر، ومصنع للأسماك يكون نواة للتصدير للخارج.

 

 

 

أ.ش.أ

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