الزراعية نت – الاخبار - تنظّم وزارة الزراعة والغابات السودانية المؤتمر الثالث لوزراء الزراعة العرب والأفارقة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل بالخرطوم. وقال وكيل وزارة الزراعة السودانية الدكتور عادل يوسف الطيب في تصريحات صحفية: إن المؤتمر يُعقد تحت شعار «تشجيع الاستثمار الإفريقي العربي ونقل التقنية لتحقيق الأمن الغذائي وتسريع التنمية الزراعية».

مشيرًا إلى أن هذه المرة الأولى التي يُنظَّم فيها المؤتمر في السودان، بعد أن تقدمت مفوضية الاتحاد الإفريقي بطلب للحكومة؛ وذلك نظرًا لأهمية موضوع المؤتمر ودوره الفاعل في دفع برامج التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقتين العربية والإفريقية.

وأضاف بأن المؤتمر يعقد بمشاركة 65 دولة، منها 44 دولة إفريقية، و21 دولة عربية، يمثلهم وزراء الزراعة في هذه الدول. موضحًا أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أوضاع الأمن الغذائي في المنطقتين العربية والإفريقية، والوقوف على التقدم في برامج العمل المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي فيهما، وخلق فرص ناجحة للاستثمار، ومعرفة التجارب.

ويختتم المؤتمر جلساته بإصدار إعلان الخرطوم بأهم التوصيات التي وصلت إليها المناقشات. يُذكر أن المؤتمر الأول لوزراء الزراعة العرب والأفارقة عُقد في عام 2010 بشرم الشيخ، فيما عقدت دورته الثانية بالرياض عام 2013.

الجزيرة