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المغرب: أخنوش رجل صادق يعول عليه طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 31 أكتوبر 2016 00:00

المغرب: أخنوش رجل صادق يعول عليهالزراعية نت – الاخبار - قال عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أن عبد العزيز أخنوش رجل صادق يعول عليه، مؤكدا أنه سيضيف لحزب التجمع الوطني للأحرار الكثير. بنكيران الذي كان يتحدث، عقب مشاورات مع  زعيم « الحمامة » بمقر حزب الليمون، أشاد بأخنوش وبمجهوداته خلال الولاية الحكومية المنتهية في وزارة الفلاحة والصيد البحري.

من جهته، اكتفى رئيس التجمع الوطني للأحرار بالقول  » التقيت برئيس الحكومة، هنأته على نتائج حزب العدالة في انتخابات 7 أكتوبر، وهو بدوره هنأني على محطة المؤتمر التي عقده حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي انتخبت فيه رئيسا للحزب ».

وبخصوص مشاركة « الاحرار »  في الحكومة المقبلة، قال أخنوش أن المشاورات لا زالت في بدايتها والجواب على هذا السؤال سابق لأوانه.

وأكد أخنوش أن لقائه مع بنكيران شمل أيضا حديثا عن المرحلة الحكومية السابقة، ونقاشا حول رهانات الولاية الحكومية المقبلة

 

 

 

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