الزراعية نت – الاخبار - وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الزراعة الأردنية بروتوكول تعاون لتشجيع وتوطيد سبل التعاون الفنى والعلمى بين البلدين. يأتى البروتوكول تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية التى تجمع بين البلدين على المستويين الشعبى والرسمي، فضلاً عن رغبة الطرفين فى تطوير هذا التعاون خاصة فى المجال الزراعي، بما يخدم استراتيجيات التنمية الزراعية . كما يستهدف تبادل الخبرات والبعثات العلمية القصيرة بين البلدين والدورات التدريبية والأبحاث الزراعية التى تسهم فى تطوير البحث العلمى الزراعى فى جميع الانشطة المتعلقة بالمجال الزراعي، و تشمل انتاج المحاصيل البستانية و الحقلية والتصنيع الغذائى ووقاية النباتات والانتاج السمكى وتقنيات ما بعد الحصاد والتنوع الحيوى وحفظ الأصول الوراثية وزراعة الأنسجة والتقنيات الحيوية. تضمنت مذكرة التفاهم التى وقعها من الطرفين الدكتور علاء عزوز وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب، المشارك فى اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية بعمان، والدكتور فوزى الشياب مدير عام المركز الوطنى للبحث والإرشاد الزراعى بالاردن. ناقش الجانبان موضوعات البحث والإرشاد الزراعي، والثروة النباتية والحجر الزراعي، والثروة الحيوانية والحجر البيطري، والتسويق الزراعي،واتفق الجانبان على تذليل كل العقبات لتحقيق تعاون ايجابى ومثمر. والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالحجر الزراعى بما يضمن حماية الثروة النباتية فى البلدين، حيث من المقرر ان يقوم الجانب المصرى بتزويد الجانب الأردنى بقائمة مزارع البطاطس الخالية من مرض العفن البنى المعتمدة، فضلاً عن قوائم المزارع المصرية التى يطبق فيها برنامج المكافحة المتكاملة لذباب الفاكهة ليتم اعتمادها فى الأردن. وطلب الجانب الأردنى تزويده بنماذج الشهادات الصحية للخيول، ونماذج الشهادات الصحية البيطرية للأسماك، لاعتمادها وتسهيل عمليات التبادل بين البلدين. الاهرام RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



