الزراعية نت – الاخبار - انطلق المهرجان الدولي للتمور بسيوة بمحافظة مطروح، والذي تقيمه دولة الإمارات الشقيقة بمصر للعام الثاني علي التوالي، وذلك تحت رعاية جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر، حيث تعد دولة الإمارات من أوائل المهتمين بتطوير القطاع

من جانبه سيقوم محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد تدشين أعمال تطوير مصنع التمور بسيوة، يرافقه كل من وزير التجارة والصناعة ممثلا عن رئيس الجمهورية، ووزير الزراعة ووزيرة التعاون الدولي وأمين عام جائزة آل خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد، والمستشار الزراعي بوزارة شئون الرئاسة بدولة الإمارات، إضافة إلى حضور عدد من المسئولين ورجال الأعمال المصريين والعرب وممثلي الدول المنتجة للتمور.

وقال محافظ مطروح إن جميع المحافظات تشارك بمعارض لجميع أنواع التمور بالمهرجان، إضافة إلى مشاركة عدد من الدول العربية المهتمة بزراعة النخيل، كما سيتم إقامة ندوات وورش عمل يحاضر فيها العلماء والمتخصصين في مجال زراعة وصناعة التمور من الجامعات المصرية والعربية ، لافتا إلى حرص جائزة خليفة الإمارتية على تقديم الدراسات والبحوث للحفاظ علي التمور كعنصر غذائي مهم.

وأضاف "أن المهرجان رصد العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام، قيمتها 20 ألف جنيه لـ 12 فئة للفائز بأفضل عنصر في كل فئة من فئات المسابقة التي تشمل الزراعة ، والأبحاث، ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل لأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة، والزراعة العضوية، وأفضل منتج من التمور، وأفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور، وأفضل عبوات تغليف للتمور، وأفضل شخصية خدمية.

كما أكد اللواء أبو زيد أنه تم الاتفاق بين المحافظة، وجائزة خليفة لنخيل التمر و الابتكار الزراعي الإمارتية، على تطوير مصنع تعبئة التمور بسيوة - والذي كان متوقفا منذ أكثر من 10 سنوات - لوجود بعض العيوب الفنية في الأجهزة والمعدات، وذلك بتكلفة خمسة ملايين جنيه، تتحملها جائزة خليفة للتمور، موضحا أن عملية التطوير تشمل رفع كفاءة خطوط الإنتاج لمصنع التمور، وتأهيل المصنع وتشغيله بكامل طاقته كمساهمة من الجانب الإمارتي.

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