الزراعية نت – الاخبار - صادقت الدول العشر الاعضاء في لجنة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية لافريقيا، اليوم الثلاثاء، على انشاء صندوق جهوي لتسيير خطر الجراد يهدف لمساعدة دول المنطقة على تعزيز استراتيجياتها في مجال المكافحة الوقائية من هذه الحشرة المدمرة. وتضم اللجنة ومقرها الجزائرالعاصمة كل من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو والتشاد والسنغال.

وصرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، خلال الاجتماع الثاني للوزارء المكلفين بمكافحة الجراد في هذه الدول قائلا سيسمح انشاء هذا الصندوق الجهوي بتسيير افضل لمكافحة الجراد من خلال تمكين مختلف اليات التدخل من التحرك في الوقت المناسب و من تفعيل الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، وسيتم تمويل الصندوق الذي يقدر 6 ملايين دولار بفضل مساهمات الدول الاعضاء وكذا من طرف المانحين الراغبين في دعم هذه الاستراتيجية.

وأضاف شلغوم، أن دول المنطقة عالجت 13 مليون هكتار باستعمال المبيدات التي لها تاثير سلبي على البيئة. مضيفا أنه لم تظهر عمليات الاستكشاف في تمنراست وأدرار وتندوف وبشار واليزي أي نشاط للجراد وأن الوضعية عادية خاصة وأنه تم القيام بعمليات معالجة على مستوى محدود في أقصى الجنوب، أين تم نشر جهاز لمكافحة الجراد مكون من سبع فرق (خمس أرضية وفرقتين جويتين) وتم تدعيم الجهاز بثمانية وحدات معالجة.

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