الزراعية نت – الاخبار - شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في مهرجان النخيل والتمور التاسع الذي استمر سبعة أيام في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة إن مشاركة الجائزة في المهرجان يأتي جزءاً من التزامها بتعريف الفئات المستهدفة على المستوى العربي والدولي بأنشطتها ودورها في تحفيز العاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وتمكينهم من المشاركة بفئات الجائزة وتعزيز التنافسية بين مختلف الجهات على المستوى العربي والدولي.

وأشاد بجهود " جمعية الفلاحة ورعاية النخيل السودانية " في تنظيم الحدث، مؤكداً دعم الأمانة العامة للجائزة لجهود دفع عجلة تطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور في السودان لما له من أثر إيجابي على مستوى الأفراد والأسر باعتبار النخلة تمثل جزءاً أساسياً من الحياة الاجتماعية السودانية.

من جهته فقد ثمن هاشم هارون الأمين العام لمجلس أمناء جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية مشاركة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في المهرجان باعتبارها قيمة مضافة للمهرجان، ما يشجع ويحفز المزارعين والعارضين على الإنتاج ويولد نوعا من التنافس بينهم.

وأشار إلى أن المهرجان يسهم في دعم وتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في السودان من خلال نشر الوعي المعرفي بأهمية التمور وإتاحة الفرصة للتسويق وفتح آفاق للتصدير عبر تبادل المعلومات في مجالات العرض والتعبئة والتغليف.

الشارقة