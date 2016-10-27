الزراعية نت – الاخبار - صادقت الحكومة بداية الأسبوع الجاري على مشروع يمنع استيراد البلاستيك المستعمل في القطاع الفلاحي خوفا من البكتيريا والحشرات الفتاكة التي تضر بالمحاصيل. وحسب ما نشر فإن الدعوات المتكررة لمهنيي القطاع خوفا من تدمير الفلاحة المغربية، على مشروع يمنع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل في الحقول الفلاحية.

ونقس المصدر فإن استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل في يشكل تهديدا فعليا للفلاحة وقد يضر الإنتاج النباتي المغربي من خلال نقل بعض الكائنات الضارة كالبكتيريا والفطريات والحشرات الفتاكة والفيروسات والأعشاب الضارة.

وسبق للفدرالية المغربية للبلاستيك أن طالبت السلطات المحلية بتوخي الحذر وإغلاق الحدود في وجه البلاستيك المستعمل المستورد من إسبانيا، الخاص بالزراعة المغطاة

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