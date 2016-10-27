أهلا بك في موقع الزراعية نت

أخبار مؤكدة وغير مؤكدة

لافتة إعلانية

تابع "الزراعية نت" على الفيس بوك

YoWindow.com Forecast by yr.no
المغرب تمنع استيراد البلاستيك المستعمل في الفلاحة طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 27 أكتوبر 2016 00:00

المغرب تمنع استيراد البلاستيك المستعمل في الفلاحةالزراعية نت – الاخبار - صادقت الحكومة بداية الأسبوع الجاري على مشروع يمنع استيراد البلاستيك المستعمل في القطاع الفلاحي خوفا من البكتيريا والحشرات الفتاكة التي تضر بالمحاصيل. وحسب ما نشر فإن الدعوات المتكررة لمهنيي القطاع خوفا من تدمير الفلاحة المغربية، على مشروع يمنع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل في الحقول الفلاحية.

ونقس المصدر فإن استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل في يشكل تهديدا فعليا للفلاحة وقد يضر الإنتاج النباتي المغربي من خلال نقل بعض الكائنات الضارة كالبكتيريا والفطريات والحشرات الفتاكة والفيروسات والأعشاب الضارة.

وسبق للفدرالية المغربية للبلاستيك أن طالبت السلطات المحلية بتوخي الحذر وإغلاق الحدود في وجه البلاستيك المستعمل المستورد من إسبانيا، الخاص بالزراعة المغطاة

 

 

مشاهدة24

 

التعليقات (0)add comment
feedRSS خاصية التعليقات
min/maxإظهار/إخفاء التعليقات

أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy
 

الرئيسية | من نحن | الإعلان معنا | الإتصال بنا | الجديد في الزراعة | نشاطات مبرمجة| المخالفات البيئية | الهيئات والشركات | لموظفي الزراعية

"جميع الحقوق محفوظة © 2016 - 2010 "الزراعية نت

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Abyar Designs