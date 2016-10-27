الزراعية نت – الاخبار - قدر انتاج الموسم الحالي من الزيتون في ولاية قابس بـ 15 الف طن مقابل 23 الف طن خلال الموسم الفارط وهو ما يمثل نقصا في الصابة بنسبة 35 بالمائة، وذلك وفق ما ورد خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية. وجاء في الجلسة التي خصصت لمتابعة الاستعدادات الجارية لجني الزيتون في الولاية ان 649 فلاحا كل من معتمديتي منزل الحبيب والمطوية انتفعوا في اطار مجابهة اثار الجفاف على الغراسات الفتية خلال الموسم الحالي، بمنحة بدينار واحد لكل شجرة تم ريها بالإضافة الى مداواة 135 الف و 500 اصلا من الزياتين الحاملة للصابة ضمن الجهود التي تبذلها مندوبية الفلاحة بالتعاون مع الديوان الوطني للزيت لمقاومة ذبابة الزياتين .

و تقرر خلال الجلسة انطلاق الجني بداية من يوم 01 نوفمبر القادم الذي سيحتاج الى 200 الف يوم عمل.

يذكر ان ولاية قابس تعد 35 معصرة بطاقة تحويل يومية تبلغ 305 طنا وبطاقة خزن تصل الى 1000 طن تتوزع الى 6 معاصر ذات نظام متواصل و 9 ذات نظام ضغط عال و 20 ذات نظام مزدوج.

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