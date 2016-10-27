الزراعية نت – الاخبار - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات انه تم الاتفاق مع نقابة تجار الخضار والفواكه على تركيب عشر شاشات الكترونية داخل سوق الخضار المركزي تتضمن قائمة بتسعيرة واضحة للخضار والفواكه الواردة الى السوق. واضاف عقب جولة قام بها في السوق، ان هذا الاجراء يمكن التجار والمزارعين من معرفة الاسعار المحددة والتي يتم فيها عمليات البيع والشراء .

واكد الحنيفات ضرورة حل المشكلات داخل السوق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بدءا بحلقات التسويق وايجاد آلية شفافة وواضحة تشمل تعيين محاسبين ووجود سندات قبض وتسليم تضمن حق المزارع والتاجر وتاجر الكومسيون.

وشدد على اهمية ضبط العمالة الوافدة الموجودة داخل السوق دون مبرر، مشيرا الى ان وزارة الزراعة بصدد متابعة الترتيبات مع وزارة العمل وامانة عمان ونقابة تجار الخضار والفواكه لتنفيذ الية تضمن استمرار العمل بما يخدم العامل الاردني.

واشاد الحنيفات بالتعاون المطلق الذي ابدته نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، مشيرا الى ان سوق الخضار المركزي يعد من الاسواق الريادية مقارنة بدول المنطقة وهناك جهود تكاملية مع جميع الجهات لاستمرار تميز السوق.

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