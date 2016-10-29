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الاردن:411 مليون دينار قيمة الصادرات الزراعية طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 29 أكتوبر 2016 00:00

الاردن:411 مليون دينار قيمة الصادرات الزراعيةالزراعية نت – الاخبار - صدّر الاردن ما قيمته 410.7 ملايين دينار اردني من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي. وقال مساعد امين عام الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة ان المنتجات النباتية بما فيها

الخضار والفواكه الطازجة شكلت 73.3 بالمائة من اجمالي هذه الصادرات في حين شكلت صادرات المنتجات الحيوانية بما فيها الاغنام الحية نسبة 26.7 بالمائة.

 

واشار الطراونة في تصريح إلى انخفاض الصادرات الزراعية عن مثيلتها لنفس الفترة من عام 2015 بنسبة 13.2  بالمائة بسبب استمرار اغلاق سوقي سوريا والعراق والظروف الاقليمية في المنطقة.

وبين ان صادرات الخضار والفواكه لنفس الفترة من العام الحالي بلغت 281.8 مليون دينار توزعت بين الخضار بقيمة 192.6 مليون دينار والفواكه بقيمة 89.2 مليون دينار، كما تم تصدير ما مجموعه 80.2 مليون دينار من الاغنام الحية،.

وبين ان الصادرات الزراعية النباتية والحيوانية شكلت نحو 14 بالمائة من اجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت 2929 الف دينار اردني للشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

 

 

 

 

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