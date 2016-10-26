الزراعية نت – الاخبار - أصدر محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته بأن يكون توريد الإقماح فى الموسم القادم، وفقاً لضوابط معينة ومنها أن يكون استلام الأقماح بعيداً عن الشون المكشوفة، مؤكداً أن توريد الأقماح للموسم القادم سيكون فى الصوامع وشون بلومبرج المطورة التى تم تطويرها بأحدث النظم العالمية. جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع.

وأكد وزير التموين، أن السعة التخزينية للأقماح تعدت الثلاثة ملايين طن بشركات الوزارة، مشيراً إلى أن الشركة العامة للصوامع وحدها تمتلك طاقة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن بعدد 25 صومعة وستمائة، و60 ألف طن بصوامع الشركة المصرية، بالإضافة إلى 320 ألف طن بالشون المطورة والتى يصل عددها إلى 105 شونة بعد أن تم تطويرها بأحدث الطرق والأساليب العلمية فى التخزين والتداول.

وكشف مصيلحى، أن موسم توريد القمح فى الموسم القادم سيشهد دخول 25 صومعه إماراتية جديدة بسعة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.

يذكر أن وزير التموين فى اجتماعه بلجنة البرامج بالعاشر من أكتوبر الحالى، قد أصدر قراراً بنقل جميع الأقماح المخزنة فى الشون المكشوفة لموسم القمح الحالى إلى الصوامع الحكومية على أن تصرف بعد ذلك لصوامع القطاع الخاص بالمعايير المعمول بها فى الوزارة ولجان المراقبة لصرفها إلى المطاحن بالمحافظات.

الاهرام