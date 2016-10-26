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السعودية: إعداد مشروع وطني للحد من هدر الغذاء طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 26 أكتوبر 2016 00:00

السعودية: إعداد مشروع وطني للحد من هدر الغذاءالزراعية نت – الاخبار - قال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة خالد بن عبدالرحمن المسعود، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع وطني للحد من الفاقد وهدر الغذاء، يقوم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة بتكلفة تصل إلى 24 مليون ريال. وأوضح أن كمية المهدر من الغذاء بواسطة الأفراد في المملكة، مقارنة ببقية دول العالم يبلغ 250 كلجم سنوياً وهو الأعلى على مستوى العالم.

وحسب البيانات المتوفرة قرر مجلس الوزراء مؤخرا  إضافة جدول إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع.

 

 

 

 

الرياض

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