الزراعية نت – الاخبار - عقدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة " الفاو" مكتب الاردن ورشة عمل اقليمية ناقشت خلالها مشروع النظام الاقليمي لإدارة الجفاف في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا كبادرة منها لتطوير ادارة ومراقبة الجفاف. وشارك في ورشة العمل التي افتتح اعمالها امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة خبراء من الوكالة الاميركية للتنمية وجامعة نبراسكا ومركز الابحاث المنبثق عن بنك التنمية الاسلامي.

وتمثل ورشة العمل اهمية خاصة في الجمع بين احتياجات صناع القرار والخبراء في الاردن الذين لديهم بالفعل خبرات بإدارة الجفاف من خلال المشاركة والتعلم من الخبرات المختلفة في المناطق القاحلة والمعرضة للجفاف في العالم حيث يمكن البدء بإنشاء نظم ادارة الجفاف التي يتم تنسيقها بفاعلية وتصميم نظم المعلومات للكشف المبكر عن الجفاف وانشاء استراتيجيات تساعد في التخفيف من اثار هذه الظواهر .

واشاد الطراونة بجهود منظمة الفاو في الاردن مشيرا الى ان التحدي الذي يواجه الاردن لا يضاهيه تحد في بقاع كثيرة من العالم ولا حتى في المناطق الجافة وشبه الجافة فشح الامطار وتذبذبها والتنافس على المصادر المائية والضخ الجائر واستنزاف المخزون المتجدد والاحفوري وما يرافقه من زيادة في التعداد السكاني ينبئ عن وضع كارثي في المستقبل المنظور ما لم تتكاتف الجهود للحد من المخاطر.

ودعا المشاركين الى الخروج بتقييم دقيق وتوصيات وحلول ومبادرات وتدخلات مدروسة ترصد مشكلة الجفاف وتقد ادارة افضل للموارد الطبيعية دون ان تغفل حاجة البشر للغذاء وحاجة المزارع لكسب قوته .

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