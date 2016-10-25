الزراعية نت – الاخبار - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات منع استيراد زيت الزيتون مهما كانت الاسباب، موضحا أن ما ينتج منه يفيض على احتياجات السوق المحلي. وبين الحنيفات خلال لقائه أمس نقيب وأعضاء مجلس نقابة معاصر الزيتون، أن قطاع الزيتون مهم وحيوي، تستفيد منه أسر كثيرة، مؤكدا أهمية فتح اسواق تصديرية لزيت الزيتون، وتطوير التعامل تسويقيا مع المنتج، لجودته العالية.

من جهتهم، أشاد مجلس النقابة بجهود الوزارة في حماية المنتج المحلي، واطلاق حملة وطنية لتسوق زيت الزيتون، بالتعاون مع نقابة اصحاب المعاصر، وبالحملة الإعلامية التي تحذر من غش زيت الزيتون.

وكان مزارعون دعوا، في بيان اصدروه مؤخرا، إلى منع تصدير الزيتون لإسرائيل، بعد ورود أنباء تحدثت عن استقبال السوق الإسرائيلي لثلاثة آلاف طن من الزيتون الأردني منذ بداية موسم القطاف قبل ثلاثة أسابيع.

وأشاروا إلى أن "المنتج الأردني الأصيل من زيت الزيتون، يقدم قيمة مضافة اقتصادية كبيرة، ويجب المحافظة عليه بتكثيف الرقابة على الحدود".

وأوضح الاتحاد العام للمزارعين أن مزارعين صدروا نحو 3 آلاف طن من الزيتون إلى إسرائيل، استنادا إلى تعاقدات مبكرة مع سماسرة، وفقا لمدير عام الاتحاد محمود العوران.

وأكد مصدر مطلع بالوزارة "أنها منحت تصاريح لتجار من القطاع الخاص مؤخرا، لتصدير نحو 1000 طن من الزيتون لإسرائيل"، مشيرا إلى "أن الوزارة تدرس جديا عدة أمور في هذا السياق، منها إمكانية فرض رسوم نوعية مرتفعة على صادرات الزيتون لإسرائيل".

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