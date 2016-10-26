الزراعية نت – الاخبار - أطلقت الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون .حملتها التوعوية الخاصة بموسم الزيتون الحالي في غرفة صناعة عمان، بحضور عدد من ممثلي القطاع العام والخاص. وقال رئيس الجمعية فياض الزيود إن إنتاج الأردن من الزيت هذا العام يتوقع أن يصل الى 170 ألف طن، بانخفاض يتراوح بين 20-40 % عن إنتاج العام الماضي الذي بلغ 240 ألف طن.

وعزا الزيود أسباب إنخفاض الإنتاج إلى التغير المناخي، مؤكداً في هذا الصدد أن عدم نزول شتوة الزيتون لن يؤثر على الإنتاج.

وحول حملة التوعية التي اطلقتها الجمعية، أوضح الزيود أن الحملة التوعوية ستشتمل على بث إعلانات تلفزيونية واذاعية وتوزيع ملصقات ومنشورات وإعلانات ترويجية في جميع وسائل الإعلام المحلية.

وأكدت وزارة الزراعة خلال المؤتمر أن قطاع الزيتون في الأردن قد شهد توسعا متزايدا في المساحة المزروعة قدر بنحو 210 % خلال العقدين الأخيرين.

وبين مندوب وزير الزراعة مساعد الأمين العام للشؤون الحيوانية جمال البطش ان الوزارة تعمل بالتشارك مع الجمعيات وجميع المعنيين بالموسم لإخراج موسم زيتون ناجح، بعيداً عن المنغصات كالغش، موضحا أنه من المتوقع إنتاج 180 ألف طن من الزيتون، سيخصص منها 36 ألف طن للتخليل والباقي سيتم عصره ليبلغ الإنتاج الإجمالي المتوقع 27 ألف طن زيت، مضيفا أن أشجار الزيتون تشكل 77 % من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، و44 % من كامل المساحة المزروعة فعلياً.

وأضاف البطش أن الوزارة قامت بإنشاء مديرية متخصصة للزيتون، تعمل على التنسيق مع كافة الجهات المختصة لإنتاج زيت زيتون وزيتون يضاهي المنتج العالمي.

من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت والذي تحدث نيابة عن رئيس الغرفة، إن قيمة الدخل السنوي من منتجات الزيتون تتجاوز الـ 100 مليون دينار سنويا، موضحا أن حجم الاستثمارات بهذا القطاع تصل الى مئات الملايين اذا ما تم احتساب قيمة الارض المستغلة في زراعة الزيتون والصناعات القائمة عليها.

وكشف الساكت أنه سيتم وضع ملصق حملة صنع في الأردن على كافة تنكات الزيتون المنتجة هذا الموسم.

من جانبه، أكد أمين سر نقابة أصحاب معاصر الزيتون نضال السماعين على أهمية مكافحة زيت الزيتون المهرب، عن طريق ميناء العقبة والمناطق الحرة، مؤكداً أهمية شراء زيت الزيتون من المصادر الموثوقة.

وأكد أن النقابة ستضع ملصقا يحتوي على رقم تسلسلي على كل تنكة تخرج من أي معصرة، مشيداً بجهود وزارة الزراعة وغرفة صناعة عمان وجمعية مصدري الزيتون على رقابة هذه المنتجات.

يذكر أن الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون تعمل مع مشروع بناء قدرات العاملين في صناعة الزيتون الأردنية، على عقد دورات توعوية بصورة مستمرة للعاملين في القطاع لتحسين جودة المنتج النهائي

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