الزراعية نت – الاخبار - جاء في قرار صادر عن ولاية القيروان أن المصالح المختصة بوزارة الصحة وبعد اجرائها تحاليل لمحصول الدرع (الدخن) بمنطقة ذراع التمار والمقدرة بـ5 هكتارات اتلاف كمية الدرع باعتبارها خطرة على صحة الإنسان بعد استهلاكها ولذلك يمنع ترويجها وحجز هذه الكميات وتحويلها كعلف للحيوانات. قرار بعث «الرعب» في نفوس المستهلكين خاصة أن المنطقة المذكورة ثبت أن فلاحيها يقومون بسقيها بواسطة المياه المعالجة من طرف مصالح ديوان التطهير عبر محطة موجودة بالمنطقة. خاصة أن مادة الدرع من بين المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطن خلال فصل الشتاء وأن ولاية القيروان من أهم المناطق المنتجة لهذه المادة إلى جانب ولاية مدنين. ولمعرفة أكثر تفاصيل حول هذا القرار كان الاتصال بالمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان الذي أكد في بداية حديثه أن زراعة مادة الدرع وسقيها بواسطة المياه المعالجة مسموح به باعتباره من بين الحبوب كالقمح والشعير على أن نوعينمن هذه المادة بإمكان الفلاحين إنتاجها واحدة كمادة علفية وأخرى للاستهلاك الآدمي وذلك حسب ما جاء بقرار وزارة الفلاحة منذ سنة 1994 صادر بالرائد الرسمي. اعتماد مياه «الأوناس» للسقي! ولأن بلادنا قد وصلت حد خطر الفقر المائي فقد وجب حسن استعمال المياه المتوفرة وخاصة منها المعالجة لذا فإن انتاج القطن والتبغ والأعلاف والحبوب وغيرها بإمكان الفلاحين سقيها بالمياه المعالجة كما هو الحال بالنسبة للمواد المجففة وعدد من الأشجار المثمرة. وفي خصوص ما صدر عن مصالح وزارة الصحة حول جودة منتوج الدرع المزروع بمنطقة ذراع التمار أشار محدثنا بالقول: «بالفعل هناك منطقة تبلغ مساحتها 380 هكتارا ويتم سقيها بالمياه المعالجة وهي على ذمة 30 فلاحا تتم متابعتهم بصفة دورية من طرف المرشدين والمهندسين بالاضافة إلى عمليات التفقد من طرف مصالح وزارة الصحة والتي جاء في آخر تقرير لها بعد عملية التحليل أن مادة الدرع تشمل نسبة تجاوزت المسموح بها وهي فطريات«Aflatoxines» أفلاتوكسين مما جعلها تمنع استهلاكه من طرف المواطنين ليتم تحويله إلى مادة علفية». وزارة الفلاحة لا تراقب المحاصيل الزراعية وحول ما جاء في القرار الصادر ومدى جدية مراقبة مصالح وزارة الفلاحة أكد المندوب الجهوي أن نتيجة التحليل قد تكون بسبب كميات الأمطار التي تهاطلت على المنطقة والتي جعلت ظروف «الرطوبة» مساعدة لتواجد هذه الفطريات باعتبار أن تواجدها يمكن حصوله إذا ما تم تخزين هذه المادة في ظروف غير سليمة نافيا بذلك امكانية تأثير المياه المعالجة على ارتفاع نسبة فطريات«Aflatoxines». وفي خصوص فرضية تواجد هذا الفطر لما تعرضت له المحاصيل من رطوبة بعد نزول كميات هامة من الأمطار أجاب بالقول: «الجميع يعلم أن مصالح المراقبة بوزارة التجارة كانت قد منعت توزيع مادة الدرع واتلافها سنة 2003 وذلك بعد أن ثبتسوء خزنها وتعرضها لتواجد هذا الفطر لـ»Aflatoxines. وعن سؤالنا هل يمكن سقي نبتة الدرع المخصصة للاستهلاك الآدمي. أجاب محدثنا بالقول: «مادة الدرع هي من بين الزراعات المصنفة كحبوب لذلك فلا مانع من ذلك وهو ما جاء بالقرار الصادر سنة 1994». كما أضاف: «إن مادة الدرع مسموح بسقيها بالمياه المعالجة كما هو الشأن بالنسبة لبقية الحبوب على أن تتم مراقبة عمليات السقي من طرف المصالح المختصة في الجهة «المزودة بهذه المياه» مضيفا أن مصالح وزارة الفلاحة لا يمكنها مراقبة كل المحاصيل الفلاحية عدا الإنتاج الحيواني أما المحصول الزراعي فهو من خصائص وزارة الصحة ووزارة التجارة. لذلك من المنتظر أن يتم توحيد هذه العملية (مراقبة المنتوجات الاستهلاكية عبر لجان مشتركة في إطار هيئات رقابية). درع بمادة الرصاص وAflatoxines ـ وإذا كانت مراقبة جودة المحاصيل الفلاحية من مشمولات وزارة الصحة كان لابد من الاتصال بهذه الجهة لمعرفة أدق التفاصيل حول هذا الموضوع ليتبين من خلال مصدر مسؤول أن عملية المراقبة والتحليل قد تمت فعلا منذ أوائل شهر سبتمبر 2016 وذلك قبل جمع المحصول ومع أخذ العينات من كامل المنطقة المزروعة بمادة الدرع 5 هكتارات تبين أن كمية الفطريات قد فاقت نسبة %2 وهو ما يجعلنا نمنع استهلاكها من طرف الانسان لما لها من مخاطر على صحته كما أن التحاليل المجراة بمخابر بالعاصمة أكدت نفس النتيجة مع تواجد مادة الرصاص %0.3 بدل الصفر. وهو ما دفعنا الى إحالة المسألة على والي الجهة وكذلك المصالح المختصة ليقع إتلاف هذه المادة وتشديد المراقبة على «الوسطاء» وتجار الجملة خاصة أن القرار لم يتفاعل معه الفلاحون ولتفادي تسريب محصولهم الى نقاط البيع والمطاحن إذ أن مادة الرصاص تسبب الإصابة بسرطان الكبد. كان من واجبنا التعامل بكل جدية مع هذه المعطيات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين وخاصة الأطفال الصغار والذين يعتمدون على هذه المادة كوجبة صباحية. محدثنا أضاف بالقول: "رغم ما قيل حول تصنيف مادة الدرع كواحدة من أنواع الحبوب إلا أن ذلك يظل مقتصرا في إنتاجه كمادة علفية إذا ما تم سقيه بالمياه المعالجة لذلك وجب التأكيد على أن القرار الصادر لا يشمل محصول ولاية القيروان من هذه المادة بل يقتصر على ما تم إنتاجه من مساحة 5 هكتارات بجهة ذراع التمار بالقيروان لذلك لا خوف من استهلاك مادة الدرع من الجهات الأخرى. المصدر التونسية RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



