الزراعية نت – الاخبار - أعلن المدير العام للديوان المهني للحبوب محمد بلعبدي .عن مباشرة مصالحه توزيع الأسمدة والبذور على الفلاحين لزرع مساحة الحرث التي بلغت هذا العام 3.5 مليون هكتار كاشفا عن التحضيرات الأولى لحملة البذر والحرث لسنة 2016. أكد

وفي هذا السياق كشف المدير العام للديوان المهني للحبوب عن إتمام الموافقة على استيراد 04 أنواع من البذور إلى حد الآن كما قال أنه سيتم العمل وفق الشراكة المذكورة على تحسين البذور المحلية مشيرا إلى أن الديوان المهني للحبوب دخل في شراكة مزدوجة مع المجمع الفرنسي آسريال لإنتاج البذور.

ومن جانب آخر صرح بلعبدي أن الديوان المهني للحبوب عاكف على تحضيرات مهمة تؤهله للدخول في مرحلة إنتاج القمح حيث تحصل على أراضي فلاحية شرق البلاد- ولاية تبسة- في انتظار حصوله على أراضي في مناطق جنوبية وفي الهضاب العليا بالإضافة إلى دخول الديوان في شراكة مع 34 مزرعة نموذجية و شروعه في عمليات حفر للآبار.

أما بشأن مساعدة الديوان المهني للحبوب الفلاحين على حفر الآبار ذكر المتحدث أن الأمر متعلق بمصالح وزارة الموارد المائية التي من شأنها وحدها تحديد مناطق الحفر و التسريح بها من أجل تفادي خسارة محاولات الحفر الفاشلة.

وفي هذا الصدد ذكر المتحدث أن الديوان لجأ بالاشتراك مع عدد من الفلاحين إلى اقتناء آلات السقي بواسطة قرض النّجاعة وقال أن العملية عرفت نجاحا كبيرا حيث بات بإمكاننا حاليا سقي مساحة 50 ألف هكتار مؤكدا أن البرنامج مستمر خاصة في المناطق الصحراوية بعد نجاح عملية الري المحوري في ولاية ورقلة العام الماضي.

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