الزراعية نت – الاخبار - قال النائب لخضر بن خلاف، عن حزب جبهة العدالة والتنمية، إن سنة 2017 ستكون صعبة على الجزائريين من سابقتها جراء فرض مزيد من الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط والضعيف بسبب السياسات “الخاطئة” التي اعتمدت أثناء البحبوحة المالية. وانتقد النائب بن خلاف سياسة الحكومة التي ستنتهجها بداية جانفي المقبل، حيث ستسعى إلى سد عجز الميزانية بفرض مزيد من الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، من خلال فرض زيادة على القيمة المضافة (TVA) والمواد الطاقوية من بنزين ومازوت، وضرائب على مختلف العقارات، وضرائب على المركبات وطلبات تسجيل المواد الصيدلانية، وحقوق الدمغة على جواز السفر وبطاقة التعريف، وهو الامر الذي اعتبره غير مقبول داعيا الحكومة الى التفكير في بدائل أنفع كالضريبة على الثروة التي تعتمد من طرف الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية، وأضاف بن خلاف في قراءة حول قانون المالية 2017، نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن القانون الجديد أخطر من قانون المالية 2016، بسبب المؤشرات الاقتصادية التي يحملها، مشيرا إلى أنها دخلت في مرحلة الخطر، بعد فراغ صندوق ضبط الإرادات الذي كان يغطي عجز الميزانية، ما جعله يتوقع تسجيل عجز كامل نهاية سنة 2018 ، وقال “العجز المالي المفترض لسنة 2016 قد وصل إلى مداه ( أي بنسبة 100 في المائة خلال شهر سبتمبر). كما انتقد بن خلاف توجه الحكومة نحو الاعتماد على سعر مرجعي للمحروقات بـ 50 دولار مؤكدا انه قرار خطير سيدفع الدولة نحو الاستدانة الخارجية، لأن السعر المتوسط حاليا هو 45 دولار، متسائلا عن سبب هذا القرار غير المؤسس اقتصاديا، مذكرا في هذا الصدد بان الحكومة كانت تعتمد 19 دولار للبرميل كسعر مرجعي عندما كان البرميل بـ 80 دولار وعندما وصل إلى 140 دولار كان السعر المرجعي 37 دولار. وفي السياق ذاته استغرب النائب غياب مشاريع التجهيز الكبرى في قانون المالية لسنة 2017 حيث قال” لا طرق سريعة ولا سكنات ولا مستشفيات ما عدا بعض التقييمات الإضافية لبعض المشاريع القديمة، وهذا رغم النقص الملاحظ في الأجهزة الصحية والسكنية والمنشآت القاعدية”، الأمر الذي جعله يؤكد أن الجزائريين ان كل هذه الزيادات ستزيد من أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو خدماتية، وهذا ما يؤثر وينعكس على حجم الإنفاق والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن”. الجزائر RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



