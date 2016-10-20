الزراعية نت – الاخبار - تحتضن الجزائر، يوم الثلاثاء المقبل، الاجتماع الثاني للوزراء المكلفين بمكافحة الجراد للدول الافريقية الأعضاء في لجنة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة الغربية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وأوضح البيان أن هذا الاجتماع الوزاري، الذي تنظمه مناصفة وزارة الفلاحة ولجنة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة الغربية “يكتسي أهمية بالغة في ديمومة استراتيجية المكافحة الوقائية في المنطقة كونها تنظم للمرة الثانية في مرحلة الهدوء”.

وسيعرف اللقاء مشاركة العديد من الدول لاسيما بوركينا فاسو وليبيا ومالي والمغرب وموريتانيا والنيجر والسينغال والتشاد وتونس.

وستكون مسبوقة الإثنين 24 أكتوبر باجتماع تحضيري لخبراء مختصين في مكافحة الجراد من الدول الأعضاء في اللجنة.

وتتمثل مهمة لجنة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة الغربية التي أنشئت سنة 2002 في تنسيق الجهود في مجال مكافحة الجراد بين الدول الأعضاء.

كما تتكفل بترقية البحث والتكوين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف ضمان المكافحة الوقائية والتصدي لاجتياح الجراد المهاجر في منطقة دول غرب إفريقيا وشمال غرب إفريقيا.

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