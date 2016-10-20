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الأخبار
أكساد: ورشة تدريبية حول استعمالات المياه في الزراعة
الثلاثاء, 18 أكتوبر 2016
الثلاثاء, 18 أكتوبر 2016
فلسطين: قلقيلية تنتج 7 آلاف طن من الجوافة سنوياً
الثلاثاء, 18 أكتوبر 2016
الثلاثاء, 18 أكتوبر 2016
الجزائر: إعتماد أكثر من 50 مليار دينار لتوفير السقي الفلاحي
الثلاثاء, 18 أكتوبر 2016
الثلاثاء, 18 أكتوبر 2016
السعودية: الاستعانة بخبرات أميركية لضمان حماية الأغذية
الثلاثاء, 18 أكتوبر 2016
الثلاثاء, 18 أكتوبر 2016
العراق أنتج 850 ألف طن تموراً هذه السنة
الثلاثاء, 18 أكتوبر 2016
الثلاثاء, 18 أكتوبر 2016
تونس: زيت الزيتون خامس أكبر مصدر للعملة الصعبة
الاثنين, 17 أكتوبر 2016
الاثنين, 17 أكتوبر 2016
السعودية: الاستنساخ الجيني لوقف هدر 5 ملايين نخلة
الاثنين, 17 أكتوبر 2016
الاثنين, 17 أكتوبر 2016
الفلاحة والمعادن تنعش معاملات المغرب وأستراليا
الاثنين, 17 أكتوبر 2016
الاثنين, 17 أكتوبر 2016
الجزائر: تطبيق "العلامة الجغرافية" على "دقلة نور"
الاثنين, 17 أكتوبر 2016
الاثنين, 17 أكتوبر 2016
|الجزائر: الجراد يجمع وزراء المغرب العربي