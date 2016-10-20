الزراعية نت – الاخبار - صدرت تونس 110 آلاف طن من التمور في موسم 2015-2016 أي بزيادة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالموسم السابق، ما وفّر للبلاد إيرادات مالية "قياسية" حسب ما افادت وزارة الزراعة التونسية. وقال أنيس بالريّانة المتحدث باسم وزارة الفلاحة "صدرت تونس في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وسبتمبر (أيلول) 2016، 110 آلاف طن من التمور بقيمة 473،7 مليون دينار (191 مليون يورو) وهي نتائج قياسية وغير مسبوقة في تاريخ البلاد".

وأضاف "مقارنة بالموسم الماضي، ارتفعت كمية التمور المصدّرة بنسبة 10 بالمئة، والإيرادت المالية بنسبة 2،8 بالمئة".

وتصدر تونس تمورها الى 82 دولة وفق وزارة الزراعة التي افادت ان المغرب هو أول مستورد للتمور التونسية (29،8 ألف طن) تليه فرنسا (9،8 آلاف طن) وإسبانيا (7،3 آلاف طن) ثم ايطاليا (6،8 آلاف طن)...

ويبدأ موسم تصدير التمور في تونس في شهر تشرين الاول/اكتوبر من كل عام وينتهي في شهر أيلول/سبتمبر من العام التالي.

وأنتجت تونس في الموسم الحالي، 242 ألف طن من التمور منها 182،5 ألف طن "دقلة نور" وهو صنف من أجود انواع التمور في العالم.

وتقع واحات النخيل في جنوب تونس، وتمسح نحو 54 ألف هكتار بحسب وزارة الزراعة.

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