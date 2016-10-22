الزراعية نت – الاخبار - أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، نتائج جائزة الصحافة المخصصة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في جولتها الأولى، حيث تنافس 20 إعلاميًا وإعلامية من مختلف دول المنطقة في أكثر من 50 تحقيقًا مكتوبًا ومسموعًا ومرئيًا، تناولت العديد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالأغذية والزراعة.

وقال السيد نبيل جانجي، رئيس فريق تحكيم الجائزة، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، في تصريحات صحفية "تميزت المشاركات في الدورة الأولى لهذه الجائزة الإقليمية، بالغنى والتنوع والمهنية، ولقد كانت النتائج متقاربة جدًا بين المتنافسين على المراتب الأولى.. لذلك قررت منظمة الفاو استحداث جائزة إضافية لفئة الإعلام المرئي والمسموع، نظرًا لكثافة المشاركات والنوعية العالية من التحقيقات والمواضيع".

أضاف جانجي: "لقد عمل فريق تحكيم الجائزة في القاهرة وروما، والمحكمون المستقلون، على تقييم كل مشاركة بحسب مدى الابتكار في الموضوع، والدقة في البيانات، ومدى المواءمة بين مادة الموضوع ومجالات عمل المنظمة، بالإضافة إلى مدى استطلاع المشاركين والمشاركات لآراء المستخدمين أو الشركاء، مثل المزارعين والجهات حكومية والجهات المعنية الأخرى".

فاز في المركز الأول عن فئة الصحافة المكتوبة الإعلامية الأردنية ختام ملكاوي عن تحقيقها حول المشروع التجريبي للزراعة في المدن، في مدينة إربد الأردنية، تلاها ياسر المختوم - عن تحقيقه حول زراعة الطحالب بأعالي منطقة شيشوة بالمغرب، يليه السيد طه حسيب حول تطوير الزراعة في أبو ظبي ضمن السباق إلى الاستدامة.

وفي فئة الإعلام المرئي والمسموع، فاز أيسر البرغوثي، بتقريره عن الخسائر التي تلحق بالزيت الفلسطيني، وقد تميز أيضًا في المركز الثاني بتحقيقه عن إنتاج العسل كمصدر رزق للعائلات الفلسطينية، وحل في المركز الثالث أحمد مهران في تحقيقه حول عقبات حصاد القمح في مصر.

يشار إلى أن منظمة الفاو أطلقت هذه الجائزة، بهدف زيادة الوعي بـ"أهداف التنمية المستدامة لعام 2030"، وتشجيع التواصل الإبداعي خلال "عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية" الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يستمر من 2016 وحتى 2025، والذي اعتبرته "الفاو" خطوة كبرى نحو تعبئة الجهود لخفض مستوى الجوع وتحسين التغذية حول العالم.

مصر اليوم