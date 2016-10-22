الزراعية نت – الاخبار - مركز غولدن كوين لتلقيح ملكات النحل اصطناعياً وتحسين السلالات، هو أول مركز من نوعه في العالم العربي تم افتتاحه في لبنان في الآونة الأخيرة. وسيساهم المركز الذي يقع في حصرايل بجبل لبنان، في تحسين سلالات النحل وبالتالي

وستساعد مرافق المختبر والمعدات الحديثة لخط استخراج العسل المركز، على إنتاج ملكات نحل بجودة عالية.

وحضر ما يزيد عن 150 من مربي النحل والخبراء الإقليميين في المجال، الذين شاركوا في مؤتمر النحالين العرب 2016، حفلة افتتاح مركز غولدن كوين في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأُنشئ المركز بالمشاركة مع مشروع صُمم لتحسين القطاع الزراعي والقطاعات غير الزراعية في لبنان، بما فيها إنتاج الزيتون والتفاح والعنب، إضافة إلى السياحة الريفية. وهذا المشروع يسمى برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان، وهو ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتؤكد مديرة التسويق والتصدير لبرنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان، نادين شمالي، أن قطاع النحل شهد نمواً كبيراً.

وتقول: "عدد مربي النحل كان في 2011 حوالى 6000 مربي نحل. حالياً، وفق إحصاءات الوزارة لدينا 7500 مربي نحل في 2016 في هذا القطاع. هذا يعني أن القطاع يساعد في زيادة مدخول عدد كبير من العائلات، سواء كانت العائلات الريفية أو العائلات القاطنة في بيروت، والتي تعتمد على هذا القطاع كمدخولها الأساسي. نشاهد قطاع النحل في لبنان يتوجه من الهواية إلى الاحتراف، وصار المستثمرون يتوجهون إليه لأنهم وجدوه قطاعاً مُربحاً". وأوضحت نادين أن عدد خلايا النحل في لبنان تجاوز الآن 300 ألف خلية، بينما لم يكن يتجاوز 200 ألف خلية في 2011. وتقول الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن من العناصر الرئيسية للمشروع، تطوير وزيادة التنافسية لعسل النحل من خلال استخدام التقنيات الحديثة وبرنامج تدريب مُكثف وخلق أسواق مستدامة.

رويترز