الزراعية نت – الاخبار - أكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبدالكريم الشهاب أن المساحات المزروعة للموسم الحالي تعادل ما نسبته 40 % من المساحات التي زرعت الموسم الماضي، لافتا إلى أن هذا التراجع مرده خوف المزارعين من تكرار مسلسل الخسائر الذي تكرر على مدى السنوات الماضية مع استمرار الأحداث الجارية في دول الجوار ونقص السيولة التي تمكنهم من مواصلة العمل في القطاع. وقال الشهاب إن استمرار الأوضاع كما خلال المواسم الماضية سيتسبب بكارثة خاصة لصغار المزارعين الذين لن يستطيعوا الصمود أكثر أمام الخسائر المتلاحقة، مشيرا إلى "أن القطاع الزراعي سيقتصر آنذاك على الشركات الزراعية الكبيرة والمستثمرين والعمالة الوافدة". تراجع المساحات المزروعة بهذا الشكل يعني بحسب الشهاب عزوف العديد من المزارعين عن زراعة أراضيهم لعدم قدرتهم على ذلك، مضيفا أن هذا الأمر سينعكس سلبا على المجتمع إذ سيرتفع أعداد العاطلين عن العمل وستزداد نسبة الفقر في المنطقة التي تعد من جيوب الفقر في المملكة. الحلول بحسب الشهاب تبقى محصورة في الاتجاه نحو تنويع الإنتاج وتقليل المساحات المزروعة بما يتناسب مع حاجة السوق المحلية وخاصة فيما يتعلق بالزراعات التقليدية، اضافة الى التوجه الى زراعة الحبوب والاعلاف في المساحات الاخرى كبديل، مبينا ان الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة تعمل بجد لايجاد حلول لمشاكل القطاع الزراعي ضمن الامكانات المتاحة خاصة وان بعض المشاكل كمشكلة التسويق من الصعوبة ايجاد حلول لها مع استمرار الاوضاع الامنية في دول الجوار التي تعتبر الأسواق التصديرية الرئيسة. وأوضح الشهاب أن نقص العمالة الوافدة الزراعية وما نتج عنه من ارتفاع اجور العمالة فاقم من المشكلة ودفع العديد من المزارعين الى تقليص المساحات المزروعة، مشددا على ضرورة ايجاد حلول لهذه القضية التي بدأت تؤثر فعليا على القطاع الزراعي في وادي الأردن. الى ذلك، لا يزال "شبح الخوف" يهيمن على معظم مزارعي وادي الأردن بعد مضي اكثر من شهرين على بدء تجهيز الاراضي للزراعة، اذ ان الظروف الاقليمية التي فاقمت من مشكلة الاختناقات التسويقية لا زالت قائمة والاسواق التصديرية الرئيسة وطرق العبور لا زالت مغلقة. ويبدي المزارع مفيد أبو سربل قلقه من عواقب الزراعة للموسم الحالي مع عدم وجود أي مؤشرات على تحسن الأوضاع على صعيد التسويق أو انخفاض تكاليف الإنتاج، قائلا "إنه قام بحراثة أرضه إلا انه لم يستطع إلى الآن البدء بتجهيزها لضعف الإمكانيات المادية"، مضيفا "أن الشركات الزراعية التي يعتمد عليها معظم صغار المزارعين متوقفة عن التمويل خوفا من عدم القدرة على السداد". ويؤكد أبو سربل، أن هذا الحال ينطبق على حوالي 60 % من مزارعي المنطقة الذين لا يملكون أجور حراثة الأراضي وأجرة العمال للبدء بعمليات التجهيز كوضع السماد العضوي وتغطيته بـ"الملش"، ومن ثم الزراعة إضافة إلى أثمان الاشتال وغيرها من المصاريف الضرورية، موضحا أن معظم المزارعين توقفوا عن زراعة المحاصيل المبكرة كالباذنجان لتوفير مصاريف زراعة موسم (العروة التشرينية). ويرى صاحب محل المواد الزراعية نواش العايد أن تراجع القطاع الزراعي بهذا الشكل انعكس سلبا على جميع مكوناته، إذ أن ما يقرب من 40 % من المزارعين فقط استطاعوا تجهيز أراضيهم، فيما البقية ينتظرون من يمدهم بالمستلزمات اللازمة لذلك. ويبين ان غالبية الشركات الزراعية توقفت عن امداد المزارعين بالسيولة اللازمة لبدء الموسم الزراعي، خاصة ممن تراكمت عليهم ديون عجزوا عن سدادها، مؤكدا أن بعض الشركات أغلقت أبوابها وأخرى توقفت عن البيع لعدم توفر السيولة لدى المزارع لشراء مستلزمات الإنتاج. ويؤكد صاحب المشتل الزراعي ناصر عبدالله أن كميات الاشتال التي يجري زراعتها تراجعت بنسبة 20 % مقارنة مع العام الماضي، مرجعا ذلك الى عدم وجود امكانات لدى المزارعين لدفع ثمن الاشتال وعدم قدرة المشاتل على امداد المزارعين بالاشتال خوفا من عدم قدرتهم على السداد. ويبين عبدالله ان عمليات التشتيل لاقت اقبالا ضعيفا جدا مع بداية الموسم خاصة للزراعات المبكرة، فيما بدأت الحركة تنشط الآن مع بدء موعد التجهيز للموسم الشتوي، موضحا ان توجه العديد من المزارعين الى زراعة اراضيهم بالذرة والاعلاف التي تزرع بذرا قلل من عمليات التشتيل. من جانبه، حذر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام من أن الموسم الحالي سيكون الاخير لمزارعي وادي الاردن في ظل استمرار الاوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع، مشيرا الى ان تراجع مساحة الاراضي المزروعة بنسبة 60% مؤشر خطير على المنظومة الزراعية بمجملها بدءا من المزارع ووصولا الى المستهلك. ويبين الخدام ان تراجع المساحات المزروعة سينتج عنه تراجع في الإنتاج والذي سينعكس على ارتفاع اسعار الخضار على المواطن وسيؤثر بشكل كبير على الأمن الاجتماعي، لافتا إلى أن انعكاس هذا التراجع بدأ يظهر جليا للعيان مع ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع اعداد العاطلين عن العمل، حتى وصلت الامور الى حد عدم قدرة المزارعين على دفع رسوم دراسة ابنائهم ما ادى الى تركهم للجامعات. ويعزو الخدام هذا التراجع الى عدم وجود جدية لدى الحكومات المتعاقبة التي تعمدت ترحيل مشاكل القطاع بايجاد حلول للنهوض بالقطاع وعدم قدرتها على تجسيد الرؤى الملكية بدعم القطاع الزراعي، موضحا ان بامكان الحكومة العمل على دعم النقل الجوي كخطوة للتغلب على المشاكل التسويقية والتوجه الى دعم الصناعات التحويلية الزراعية من خلال إنشاء مصانع عن طريق وزارة التخطيط وصندوق دعم المحافظات. ويشدد الخدام على ضرورة إعطاء المزارعين قروضا ميسرة بدون فوائد لتمكينه من زراعة أرضه لهذا الموسم والعمل على جدولة القروض القديمة وإعفائه من فوائدها، مضيفا "أن على الحكومة العمل على دعم المزارع من خلال تقليل كلف الإنتاج التي ارتفعت مؤخرا نتيجة ارتفاع أجور الأيدي العاملة الزراعية نتيجة نقص العمالة الوافدة. الغد RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



