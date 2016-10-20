الزراعية نت – الاخبار - بدأ موسم الزيتون حزينا هذا العام في المناطق اللبنانية كما بتنا على علم جميعاً. لكن هذا القطاع، وعلى غرار كل القطاعات الأخرى في لبنان لم يخلُ من المشاكل والأزمات المتفاقمة من موسم إلى آخر، خصوصاً لجهة الاستيراد والحيل الكبرى التي يقيمها التجار في هذا الشأن. وكأنّ ليس على المزارع اللبناني إلا أن يتحمل المصائب وقُدِّر له أن يتعذب في بلد تغمره المافيات من كل النواحي. وفي هذا السياق، وللمعرفة أكثر حول موسم الزيتون وواقعه اليوم، كان لموقع "ليبانون فايلز" حديث مع رئيس الفرع الزراعي في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية في لبنان جورج قسطنطين العيناتي الذي أكد أنّ قطاع الزيتون يكاد يدخل غرفة العناية الفائقة حيث ان كميات كبيرة من الزيت، لا تزال مخزّنة لدى المزارعين من العام الماضي، فضلاً عن أنّ لبنان يعوم على بحر من الزيت المستورد. وذكر العيناتي، أنّ هناك الملايين من صفائح الزيت دخلت لبنان في الموسم الماضي من سوريا التي اتصف موسمها بالمميز العام الفائت وقدر بحوالي المليون طن من حب الزيتون، كما دخلت الى لبنان من تونس واسبانيا كميات هائلة، مضيفاً أنّ هناك قسماً آخراً صُدِّر ويصدر من لبنان باسم الزيت اللبناني. من هنا أكد العيناتي أنّ هناك مافيا استيراد، وتصدير، وتزوير، في زيت الزيتون في لبنان المرتبطة مباشرة بالمافيا عينها عالميًّا. واعتبر العيناتي أنّ هذا الأمر حصل بالرغم من ان وزارة الزراعة منعت استيراد الزيت لـ4 أشهر واليوم ونحن على ابواب الموسم الجديد، وبعد قرار الوزارة بمنع الاستيراد كما فعلت كل دول الجوار، المزارع اللبناني يعاني من صعوبة بيع زيته سواء كان مخزّناً من العام الماضي او كان جديداً. وأضاف العيناتي، أنّ هناك فرقاً بين الزيت الذي لا يعرف الا عرق المزارع كما هي الحال في لبنان، والزيت المستورد المدعّم معظمه بالمواد الكيماوية أو الهورمونات المفرطة والمبيدات الحشرية، والتي هي بمثابة السموم على عكس الزيت اللبناني الذي ومنذ 5000 عام يعرّف بصيدلية لبنان والعالم المتنقلة، اذ يحتوي على الكثير من المواد الغذائية وتلك التي تعتبر بحد ذاتها مادة شافية لكثير من الامراض. واشار العيناتي الى ان الزيت اللبناني لا يباع بسعر باهظ الثمن بالمقارنة مع مميزاته الكثيرة، اما وبشرائنا للزيت المستورد مهما كان سعره فهو مرتفع ويؤدي إلى قتل المستهلك والمزارع اللبنانيين. ولفت إلى أنّ هناك اشخاص يقومون بإستراد الزيت من الخارج وتعليبه وبيعه على اساس انه زيت لبناني، والشعب اللبناني لن يعرف ذلك لان العبوات الموجودة في الأسواق تحتوي على زيت مكرر تحت اسم زيت الزيتون. ونحن طلبنا من هيئة المواصفات والمقاييس "ليبنور"، ومن وزراء الزراعة والصحة والصناعة، والاتحاد الوطني لجمعيات التعاونية الزراعية، وجمعية حماية المستهلك ووجهنا كتباً رسمية الى مؤسسة "ليبنور" لتغيير المواصفات لتسمية هذا الزيت خليط من زيت مكرر وزيت بكر لأنّ هذا هو أكبر خدعة للشعب اللبناني. وتابع قائلاً:" نرى الكم الهائل من الماركات لزيوت تجارية مسماة بإسم مناطق منتجة لزيت الزيتون وهذا الأمر يوضع بخانة انتحال صفة وعلى وزارة الاقتصاد ان تحاكم هؤلاء المزورين نتيجة اعمالهم العدوانية ضد قطاع الزيتون وضد المستهلك اللبناني. وأكمل حديثه قائلاً أنّ المشكلة الأساسية هي في أن هناك كميات هائلة ما زالت تدخل بطرق احتيالية محترفة، باسم المزارع اللبناني الذي يستحق وساماً بسبب تحمله وصبره. وشدّد العيناتي على أن لا شك في أنّ هناك اغتيال لشعبنا ولزراعتنا بالزيت المستورد، والمطلوب انقاذ قطاع الزيتون ومنع استيراد زيت الزيتون أو حب الزيتون بشكل نهائي وقطعي كما تفعل غزة، والضفة، والاردن، وسوريا. وختم حديثه بالقول أنّ من الأساليب التي يجب اعتمادها لإغاثة هذا القطاع هي أنّ تكلّف الحكومة الهيئة العليا للإغاثة بشراء 500 ألف تنكة زيت التي هي فائض الموسم الماضي. وهنا نوّه العيناتي بما فعلته الحكومة مع مزارعي التفاح والقمح لإنقاذهم، وطلب وقوفها إلى جانب مزارعي الزيتون التي لا تكلف سوى وقفة شرف وضمير خصوصاً أنه لم يعد من المقبول أن يكون بلدنا مقرًّا لتصدير الزيت إلى الخارج بإسم الزيت اللبناني وهذه اكبر عملية تزوير يحاسب عليها القانون يجب ان يحاكم عليها التجار المزورين بما تقتضيه القوانين المرعية الإجراء، وشدد على المطالبة بتحويل زراعة الزيتون الى زراعة مدعومة كما تفعل كل الدول المنتجة للزيتون عبر دعم كل شجرة زيتون بـ10 دولارات. وقال إنّ "على مؤسسة "ليبنور" ايقاف المهزلة المتمثلة بتسمية الزيت المخلوط الذي يباع للشعب اللبناني على انه زيت زيتون وتسميته "خليط من زيت مكرر والزيت البكر" على أنه من الزيت المكرر كما ذكرنا آنفاً بشكل واضح وبأحرف كبيرة وباللغات العربية والأجنبية".وبذلك نؤكد ان لبنان هو بلد الزيت الشريف ولن نقبل ان يستمر مركزا لتزوير الزيت. ليبانون فيلز RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



