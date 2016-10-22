الزراعية نت – الاخبار - صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بأنه تم افتتاح بئر جومبا ماركت بجنوب السودان بمقاطعة الرجاف (إحدى مقاطعات ولاية جوبيك)، وذلك بحضور صوفيا فال، وزيرة الري بجنوب السودان، وأيمن الجمال سفير مصر بجنوب السودان ممثلا عن الحكومة المصرية، ومارتن واني محافظ مقاطعة الرجاف، بالإضافة إلي كبار رجال السياسة والقيادات التنفيذية بوزارة الرى المصرية والمقاطعة.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري أن وزيرة الري بجنوب السودان، أشادت بهذا المشروع والخطوة التي قامت بها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أنه يندرج تحت مشروعات التعاون المشترك الموقع بين مصر وجنوب السودان في عدد من المجالات ومنها الموارد المائية.

ومن جانبه، أكد رئيس قطاع مياه النيل، المهندس أحمد بهاء الدين، علي العلاقة التي تربط مصر وجنوب السودان، منوها بأنه تم تدعيمها حديثا بعدد من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات، أهمها مجال المياه، حيث تم افتتاح مشروع محطة مياه شرب بمقاطعة الرجاف، حيث يبلغ عمق البئر الجوفي 100 متر والخزان من الجانب العلوي 32 متراً، بالإضافة إلى معمل مركزي لتحديد نوعية المياه، وكذلك عدد من مجمعات توزيع المياه للأهالى بالمنطقة.

يشار إلى أن المهندس حسام الطوخى، مدير إدارة الري المصري بجنوب السودان قام بمرافقة وزيرة الري بجنوب السودان والوفد المرافق لها والدبلوماسيين وعدد من القيادات التنفيذية فى جولة تعريفية بالمشروع ومكونات محطة البئر الجوفى، وأطلعهم علي كيفية تشغيل البئر وعدادات قياس المياه، وكيفية تشغيل المحابس الخاصة بملىء عربات المياه.

أ.ش.أ