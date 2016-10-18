الزراعية نت - الاخبار - افتتح الرئيس التنفيذي ل«هيئة العامة للغذاء والدواء» الدكتور محمد المشعل ورشة عمل «أمن وحماية الأغذية» التي تقام بالتعاون مع وزارة الزراعة الأميركية في الرياض، بحضور الملحق الزراعي في سفارة الولايات المتحدة آلن هالمان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صلاح الميمان، وخبراء وأكاديمين من الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين في فندق «ماريوت» بالرياض، إلى توضيح أهمية أمن وحماية الأغذية، واطلاع المشاركين على برامج حماية الأغذية ومتطلباتها وطرق تطويرها.

وأشار المشعل في كلمته الافتتاحية إلى أن «أمن وحماية الأغذية من الأمور المستجدة التي أصبح وضع العالم الأمني يتطلب فرضها وجعلها واقعاً ملموساً»، مضيفاً أن أمن وحماية الأغذية «يقتضي تضافر جهود جميع الجهات المعنية في الأمن والزراعة والتجارة والصناعة والجامعات، لوضع استراتيجية وخطة عمل تطبق بشكل منسق، كلٌ فيما يخصه».

وتابع قائلاً إن «الهيئة تتقدم بطرح هذه المبادرة، وستتولى التنسيق بين الجهات المعنية في المملكة لضمان توافر الأمن وحماية الأغذية خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية».

ولفت إلى أن وزارة الزراعة الأميركية ستؤدي دور المستشار في هذا المشروع لما لها من خبرة وأسبقية في هذا الشأن، معرباً عن أمله في أن يستمر هذا التعاون بهدف الوصول إلى استراتيجية موحدة لأمن وحماية الأغذية في المملكة ووضع خطة عملية لتنفيذ هذه الاستراتيجية على نحو يحدد دور ومهام كل تلك الجهات لتتكامل الجهود.

وكانت الهيئة ممثلة في قطاع الغذاء، وقّعت اتفاقاً مع وزارة الزراعة الأميركية، بهدف تطوير إجراءاتها ونقل الخبرة والوسائل المثلى في سبيل ضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلك.

ويتضمن الاتفاق مشروعاً لإعداد خطة عمل «حماية الأغذية» (Food Defense) في المملكة، والذي يقصد به حماية المنتجات الغذائية خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية من الأعمال المقصودة التي تلحق الضرر في المستهلكين.

وناقشت ورشة العمل الأهمية العالمية لحماية الأغذية، وحماية الأغذية بنظر الولايات المتحدة الأميركية، والجهد التعاوني: الحكومة، الصناعة مع الأوساط الأكاديمية وإنفاذ القانون، وتطوير خطة عمل وطنية لحماية الأغذية، وتطبيق خطط عمل حماية الأغذية من المنظور الصناعي، ومبادرات حماية الأغذية ودور إنفاذ القانون، والنظرة المستقبلية لحماية الأغذية في المملكة.

الحياة