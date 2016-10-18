الزراعية نت - الاخبار - تنتج محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة حوالى سبعة آلاف طن من الجوافة في كل موسم، مزروعة على نحو عشرة آلاف دونم في المحافظة الفلسطينية التي يحاصرها جدار الفصل العنصري من كل جانب ويمنع الاحتلال الإسرائيلي سكانها من الاستفادة من ثلثي مساحتها الصالحة للزراعة.

وباتت المحافظة مقصداً لسكان الضفة الغربية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للحصول على الجوافة حديثة الزراعة في فلسطين وهي طازجة، بينما يسوق الفلسطينيون منتجاتهم من الجوافة عبر الأردن ومن ثم إلى العالم.

ويعاني المزارعون الفلسطينيون من إجراءات إسرائيلية تشدد الحصار عليهم وتعيق علمهم الزراعي، عبر مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الصالحة للزراعة، والتحكم بمصادر المياه، وإعاقة التصدير إلى الخارج وإلى قطاع غزة.

وقال رئيس الجمعية الزراعية في قلقيلية محمد زياد إن "المساحة المزروعة في قلقيلية حوالي عشرة آلاف دونم، تنتج حوالى سبعة آلاف طن من الجوافة، يصدر المزارعون حوالي 20٪ منها نحو الأردن، والباقي يسوق في السوق المحلي".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحارب المزارعين الفلسطينيين عبر التحكم بمصادر المياه وهدم الآبار الارتوازية وإلى جانب مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة وإعاقة التصدير الخارجي وإلى القطاع".

وقال المزارع محمد سلمي: "أزرع حوالي 60 دونماً من الجوافة في كل موسم، في أرضي في محافظة قلقيلية، نقوم بتصدير حوالي 30% من منتوج الأرض الخاصة بي إلى الخارج، والباقي نقوم بتسويقه للفلسطينيين في السوق المحلي".

امارات