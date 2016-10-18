الزراعية نت - الاخبار - بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول “استعمال المياه غير التقليدية في الزراعة” التي يقيمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” موجهة لعدد من المهندسين الزراعيين. وأوضح مدير عام أكساد الدكتور رفيق علي صالح في تصريح للصحفيين أن الورشة تأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وأكساد في سياق تنفيذهما لمشروع استعمال المياه غير التقليدية في الزراعة مؤكدا أن الورشة تهدف إلى تدريب المشاركين على تقانات تطوير إدارة مثلى لاستعمالات المياه المالحة ومتوسطة الملوحة والمعالجة وإيجاد تقانات علمية وأساليب محسنة تعطي الإنتاج الأوفر مع المحافظة على قدرة الأرض الإنتاجية ومنع تدهورها.

وبين صالح أن الدورة تهدف ايضا إلى التعريف بكيفية الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية لاستعمالها في ري المحاصيل المتحملة للملوحة والمحاصيل العلفية والصناعية والحراجية بغرض تخفيف العبء عن استعمالات المياه العذبة وتحسين إدارة الأراضي وإنتاجيتها وترشيد استثمارها وصولاً إلى التنمية المستدامة لموارد الأراضي.

ويشمل البرنامج العلمي التطبيقي للورشة التي تستمر خمسة أيام عددا من المحاور والموضوعات منها خبرة أكساد في مجال استعمال المياه المالحة و العسرة في الزراعة واستعمالات المياه العادمة والمعالجة والحمأة.

سانا