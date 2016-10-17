الزراعية نت – الاخبار - دعت فاعليات اقتصادية في القطاع الخاص الى وقف تصدير ثمار الزيتون الى الخارج في الوقت الحالي بسبب تراجع الانتاج المحلي بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وهذه الكمية لا تكفي للاستهلاك المحلي وعملية التصنيع. وقال رئيس الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون (جوبيا) المهندس فياض الزيود في تصريح صحفي ان "وقف تصدير ثمار الزيتون يحقق استقرارا لسعر الزيت والزيتون ويحافظ على هوية الزيت الاردني خصوصا في حال تعبئته وتصديره"، موضحا أن إغلاق باب التصدير لمحصول الزيتون يوفر فرصة جيدة للنهوض بهذا القطاع، ويحقق قيمة مضافة، من خلال صناعة إنتاج الزيت عصرا وتعليبا وتصديرا للأسواق، إضافة الى تشغيل الايدي العاملة.

من جانبه اكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، أمين سر الجمعية المهندس موسى الساكت، ان "التصدير الى الخارج في ضوء توقعات انخفاض المحصول هذا الموسم يعد خسارة اقتصادية في ضوء حاجة المملكة".

واعتبر الساكت الزيتون ثروة وطنية تعود بالنفع على المزارعين والعاملين من خلال تشغيل الايدي العاملة في هذا القطاع وفي القطاعات الرديفة كالمعاصر والتعبئة والنقل، وصناعة الصابون وغيرها، معربا عن امله في ان تحدد وزارة الزراعة تصدير الزيتون بشكله المصنع فقط، أي الزيت أو مخللات الزيتون لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

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