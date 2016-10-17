الزراعية نت – الاخبار - ساهمت الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية والمواد المعدنية في رفع مستوى معاملات التجارة البينية المغربية الأسترالية بأزيد من 300 في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث سجل إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين ما يناهز 3 ملايير درهم.

ووفق معطيات إحصائية على تفاصيلها، فقد تجاوز حجم هذه المبادلات خلال المدة المتراوحة ما بين 2011 و2016 ماي يزيد عن 780 ألف طن شملت المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة إلى جانب المعادن والمواد نصف المصنعة.

واحتل الفوسفاط المرتبة الأولى في قائمة المواد المغربية الأكثر تصديرا نحو أستراليا، حيث بلغ مجموع ما استورده هذا البلد من هذه المادة ما يناهز 810 ملايين درهم؛ وهو ما يشكل نحو 28 في المائة من مجموع المعاملات التجارية بين البلدين خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2016.

البيانات المفصلة أشارت إلى أن الأستراليين مهتمون بالعديد من أنواع المنتجات الفلاحية، حيث استوردوا ما يناهز 9 ملايين درهم من الفراولة المغربية، و57 مليون درهم من الأسماك المغربية الطرية والمجمدة والمعلبة، إلى جانب 21 مليون درهم من الجبنة المصنعة محليا في المغرب.

المعطيات الإحصائية، المعالجة من لدن المصالح التابعة لوزارتي المالية والتجارة الخارجية، أشارت إلى أن الشركات الأسترالية استوردت ما يزيد عن 68 مليون درهم من الخضر المغربية الطرية والمجمدة والمعلبة في الفترة الممتدة ما بين 2011 و2016، وما يناهز 20 مليون درهم من التوابل المغربية و11 مليون درهم من الزيوت الأساسية والعطور والمنكهات المصنعة بالمعامل المغربية.

واستورد المغرب ما يزيد عن 800 درهم من اللحوم الأسترالية والأحشاء، وما يزيد عن 6 ملايين درهم من المواد الكيماوية و114 مليون درهم من المنتجات من أصل حيواني، و41 مليون درهم من الآليات والتجهيزات الموجهة إلى الاستعمال في المجال الطبي.

هسبريس