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مصر:الاكتفاء بالذرة الصفراء بنسبة 70% بحلول 2018 طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 19 أكتوبر 2016 00:00

مصر:الاكتفاء بالذرة الصفراء بنسبة 70% بحلول 2018الزراعية نت – الاخبار - عرض الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع، تقريراً تفصيلياً عن الخطوات الجاري تنفيذها للتشجيع على زيادة المساحات المنزرعة من محصول الذرة الصفراء إلى حوالي 2 مليون فدان بحلول عام 2018، والضوابط المتعلقة بنظام التسويق والتوريد والشراء من المزارعين للموسم الجديد، وذلك بهدف النهوض بمحصول الذرة المحلي، ورفع الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي الهام بنسبة 70%، وتقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب زيادة الاعتماد على الذرة الصفراء المنتجة محلياً في عمليات تصنيع الأعلاف.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار التقرير إلى حرص الدولة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء اعتباراً من الموسم القادم، وذلك من خلال إدخال زراعة الذرة الصفراء في مناطق استصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والإعلان عن سعر شراء المحصول قبل موعد الزراعة بوقت كاف، والحد من إستيراد الذرة الصفراء لضمان تسويق المنتج المحلي، إلى جانب انتهاج أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية والتي تضم : شركات إنتاج التقاوي، والمزارعين، ومراكز التجميع، وشركات إنتاج الدواجن.

 

 

 

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