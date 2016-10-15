الزراعية نت – الاخبار - قال مصدر حكومي مطلع إن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا اشترت مليون طن من القمح الروسي بسعر 150 يورو للطن شاملا تكلفة الشحن. وقال المصدر إن القمح الذي اشتري في المناقصة هو للشحن خلال عام بعد فتح خطاب

تشتري سوريا القمح عادة من روسيا حليفتها السياسية لكن هذه الكمية كبيرة على نحو غير معتاد. وقال المصدر إنها ستغطي احتياجات الحكومة للعام الحالي حتى موسم شراء القمح المحلي المقبل في 2017.

وانخفض محصول القمح المحلي في سوريا للنصف تقريبا إلى 1.3 مليون طن في العام الحالي وهو أقل محصول في 27 عاما بسبب الحرب وقلة الأمطار مما أدى لتدهور قطاع الزراعة وقدرة سوريا على سد احتياجاتها الغذائية.

رويترز