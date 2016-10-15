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سوريا تشتري مليون طن من القمح الروسي طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 15 أكتوبر 2016 00:00

سوريا تشتري مليون طن من القمح الروسيالزراعية نت – الاخبار - قال مصدر حكومي مطلع إن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا اشترت مليون طن من القمح الروسي بسعر 150 يورو للطن شاملا تكلفة الشحن. وقال المصدر إن القمح الذي اشتري في المناقصة هو للشحن خلال عام بعد فتح خطاب

الائتمان.

 

تشتري سوريا القمح عادة من روسيا حليفتها السياسية لكن هذه الكمية كبيرة على نحو غير معتاد. وقال المصدر إنها ستغطي احتياجات الحكومة للعام الحالي حتى موسم شراء القمح المحلي المقبل في 2017.

وانخفض محصول القمح المحلي في سوريا للنصف تقريبا إلى 1.3 مليون طن في العام الحالي وهو أقل محصول في 27 عاما بسبب الحرب وقلة الأمطار مما أدى لتدهور قطاع الزراعة وقدرة سوريا على سد احتياجاتها الغذائية.

 

 

 

رويترز

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