الزراعية نت – الاخبار - تشارك مصر فى المؤتمر الدولي الثاني حول الزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية الذى تعقده المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – يومي 17 و18 أكتوبر 2016 في العاصمة السودانية الخرطوم. وذكر بيان صادر عن المنظمة

ويهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب والخبرات بين الباحثين والتقنيين وأعضاء هيئات التدريس في المؤسسات الجامعية، والاطلاع على التطورات التي يعرفها البحث العلمي في المجال الزراعي والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الغذائية، وبناء وتعزيز الروابط بين المختصين في البحث والتطوير في هذه المجالات، وتوطيد التعاون بين بلدان الجنوب في مجال الزراعة والتكنولوجيا الحيوية.

وسيطلع المشاركون في المؤتمر على أحدث الأبحاث في مجال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الدول المشاركة في المؤتمر، وسيناقشون سبل تعزيز خطط الأمن الغذائي في هذه الدول.

أ.ش.أ