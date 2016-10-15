أهلا بك في موقع الزراعية نت

أخبار مؤكدة وغير مؤكدة

لافتة إعلانية

تابع "الزراعية نت" على الفيس بوك

YoWindow.com Forecast by yr.no
مصر تشارك فى المؤتمر الدولى حول الزراعة والأمن الغذائى طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 15 أكتوبر 2016 00:00

مصر تشارك فى المؤتمر الدولى حول الزراعة والأمن الغذائىالزراعية نت – الاخبار - تشارك مصر فى المؤتمر الدولي الثاني حول الزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية الذى تعقده المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – يومي 17 و18 أكتوبر 2016 في العاصمة السودانية الخرطوم. وذكر بيان صادر عن المنظمة

أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في الجنوب (كومساتس)، ومركز البحوث والاستثمارات الصناعية في السودان، وجامعة الخرطوم، ويشارك فيه خبراء من مصر والسنغال وباكستان وإيران وسلطنة عمان والصين والأردن والسودان.

 

ويهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب والخبرات بين الباحثين والتقنيين وأعضاء هيئات التدريس في المؤسسات الجامعية، والاطلاع على التطورات التي يعرفها البحث العلمي في المجال الزراعي والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الغذائية، وبناء وتعزيز الروابط بين المختصين في البحث والتطوير في هذه المجالات، وتوطيد التعاون بين بلدان الجنوب في مجال الزراعة والتكنولوجيا الحيوية.

وسيطلع المشاركون في المؤتمر على أحدث الأبحاث في مجال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الدول المشاركة في المؤتمر، وسيناقشون سبل تعزيز خطط الأمن الغذائي في هذه الدول.

 

 

 

أ.ش.أ

التعليقات (0)add comment
feedRSS خاصية التعليقات
min/maxإظهار/إخفاء التعليقات

أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy
 

الرئيسية | من نحن | الإعلان معنا | الإتصال بنا | الجديد في الزراعة | نشاطات مبرمجة| المخالفات البيئية | الهيئات والشركات | لموظفي الزراعية

"جميع الحقوق محفوظة © 2016 - 2010 "الزراعية نت

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Abyar Designs