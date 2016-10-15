الزراعية نت – الاخبار - أعلن الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين عن استقبال طلبات المشاركة بالمسابقة الثانية للتصوير بعنوان "النحل والنظام البيئي " 2016" وتشمل فئات التصوير الفوتوغرافي والنص الصحفي/ الأدبي والفيلم لغاية 20 تشرين الاول الجاري. وقال رئيس الاتحاد نزار

وأظهر أن من شروط مسابقة التصوير الفوتوغرافي "النحل والنظام البيئي" ان يشتمل العمل على حياة النحل اليومية والموسمية ومنتجات النحل ومنافعه وأن تكون الصور ملونة ورقمية ولا يقل حجم الصورة عن 1 ميجابايت ولا يتعدى 5 ميجابايت ويحق الاشتراك بخمس صور ويجب أن تكون من البيئة الأردنية ولا تقبل الصور التي تم التقاطها من خارج الأردن.

اما شروط مسابقة النص الصحفي/ الأدبي ان موضوع المسابقة "النحل والنظام البيئي" وأن تكون المشاركة مكتوبة باللغة العربية مع مراعاة قواعد النحو والإملاء وعلامات الترقيم وان تكون المشاركة حديثة ولا يزيد عمر إعدادها على سنتين وإن سبق نشرها في صحف أو مجلات مكتوبة أو مقروءة؛ يجب الإشارة إلى تاريخ النشر.

ويجوز المشاركة بثلاثة نصوص على ان لا يزيد النص على 4 صفحات مقاسA4 ولا يقل عن صفحة واحدة ويُستخدم في الكتابة خط Simplified Arabic بمقاس 14 مع ترك مسافة مزدوجة بين السطور مع ضبط جميع الهوامش بحيث يكون عرضها 5ر2 سم مع ترقيم الصفحات في أسفل الصفحة وترسل المشاركة بنسخة إلكترونية بصيغة Doc أو Docx .

ويشمل موضوع مسابقة الفيلم أن تكون صيغته wmv/mov/mp4 أو أي صيغة قابلة للتحميل على Youtube ويمكن أن يكون الفيلم روائياُ أو وثائقياً أوكرتونياً (Animation) على أن لا تزيد مدته عن 10 دقائق ولا تقل عن 3 وأن تكون اللغة المستخدمة هي اللغة العربية.

ويمكن استعمال أي نوع من الكاميرات شريطة وضوح الصوت والصورة وأن لا يتضمن محتواه مادة أو عنصرا مخالفا للقوانين الدينية أو السياسية وان يلتزم بحقوق الملكية الفكرية والخصوصية وأن لا يحتوي على أي مادة إعلانية وعلى أن لا يكون الفيلم قد عرض قبل أكثر من سنتين وأن لا يكون مترجماً أو منسوخا من أفلام أجنبية.

بترا