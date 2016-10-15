الزراعية نت – الاخبار - قررت الجزائر شراء ما قيمته أكثر من مليار دولار من القمح، خلال الشهرين القادمين، إذ من المنتظر أن تقوم بشراء ما قيمته 500 ألف طن بسعر يقارب 200 دولار للطن الواحد، على أن تشحن الكمية باتجاه الجزائر خلال الفترة الممتدة من 15 نوفمبر الى 15 ديسمبر القادم من أجل تموين السوق الجزائرية من مادة القمح بنوعيه الصلب واللين، حيث قررت الجزائر عبر الديوان الجزائري المهني للحبوب شراء 500 ألف طن من القمح بنوعيه الصلب واللين وذلك حسب ما صرح تجار أوروبيون مؤكدين إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى ما بين 450 و500 ألف طن من قمح الطحين من منشأ اختياري في مناقصة أغلقت يوم الخميس الفارط. ولم تنشر الجزائر وهي واحدة من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم تفاصيل مناقصاتها وذلك بسبب سياستها الحذرة في عرض مناقصات الشراء وذلك تجنبا للمضاربة وزيادة الطلب مما يرفع الأسعار، حيث تعتمد الجزائر سنويا على طرح مناقصات وتشتري في معضم الأحيان ضعف الكمية التي تطرحها ضمن المناقصة. في حين كشفت المصادر الأوروبية أن النتائج التي يكشف عنها التجار هي محض تقديرات. ولم يعلن عنها رسميا وقال أحد التجار توقيت شحنة ديسمبر يتيح قدرا كبيرا من الخيارات في المناقصة وأعتقد أن قمح أمريكا الجنوبية سيكون جديرا بالاهتمام هذه المرة”. يذكر ان وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد السلام شلغوم فند تراجع إنتاج الجزائر من القمح خلال العام الجاري وفند تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي أن إنتاج الجزائر تراجع بـ40 بالمئة خلال العام الجاري . وذكر عليوي أن الجفاف أثر على المناطق الجنوبية من البلاد على وجه الخصوص، بالنظر إلى ضعف البنية التحتية في تلك المنطقة واعتمادها على الزراعة. البلاد نت RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



