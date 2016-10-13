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أسعار تنكة الزيت المتوقعة في الاردن طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 13 أكتوبر 2016 00:00

أسعار تنكة الزيت المتوقعة في الاردنالزراعية نت – الاخبار - رجح نقيب أصحاب معاصر الزيتون المهندس نضال السماعين أن تتراوح أسعار تنكة الزيت خلال الموسم الحالي ما بين 70 إلى 75 دينارا للتنكة. وقال السماعين إن ارتفاع سعر التنكة مقارتنا بالموسم الماضي يعود إلى زيادة تكلفة الانتاج والظروف الزراعية التي احاطت بالموسم الزراعي خلال هذا العام.

وأكد أن اسعار تنكة الزيت لهذا العام ستكون مساوية نوعا ما لأسعار العام الماضي، لوجود 5 آلاف طن من إنتاج العام الماضي مخزنة لدى المزارعين والمعاصر.

يشار الى ان الأردن يحتل المرتبة الثامنة عالميا بين الدول المنتجة للزيتون وبمستوى زراعي يصل إلى 20 مليون شجرة زيتون، كما تشير بيانات وزارة الزراعة ان المساحة المزروعة بأشجار الزيتون تشكل 72 بالمئة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة أي ما نسبته 34 بالمئة من كامل المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة.

 

 

 

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