الزراعية نت – الاخبار – قرر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-29/37/ د) وتاريخ 29 /8 /1437، إضافة إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6 /8 /1422.

أضاف مجلس الوزراء إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية جدول غرامات للقضاء على ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع، مرحبا بتأكيد وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي على أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة.

أوضح وزير التجارة والاستثمار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد القصبي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع مجموعة ال20 التي عقدت في واشنطن وما تضمنته من إبراز لجهود حكومة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتأكيد على أن تطبيق هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام ويفعّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي.

تجنب الازدواج الضريبي

وافق مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (104/48) وتاريخ 17 /9 /1437، على اتفاقية بين حكومتي المملكة وفنزويلا البوليفارية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1/29/ 1437. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما فوض المجلس وزير المالية بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجامبيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. ووافق المجلس على تفويض وزير المالية بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليهما.

المصدر: الوطن